林明溱讓位游顥？　民進黨：父子聯手再騙游顥一次

▲黃建嘉批評林明溱已誠信破產。（圖／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

南投縣立委補選國民黨候選人林明溱27日稱，此次參選立委補選是為了黨內初選民調最高的縣議員游顥。對此，民進黨副秘書長黃建嘉28日回應，林明溱誠信早已破產，且昨日的謊言漏洞百出，連游顥都不會相信。

黃建嘉表示，林明溱說他選這8個月是為了傳位給游顥，此話一出，台下民眾無不瞠目結舌，明明游顥就是林明溱為了幫兒卡位硬是攔胡不讓參選，卻臉不紅氣不喘地說參選是為了傳給游顥。

黃建嘉指出，請南投鄉親想想，若是真心要讓賢給游顥，為何這次不讓游顥選？不用明眼人也知道，林明溱假裝要讓賢，其實是用時間換取空間，準備在2024年時上演「世襲父傳子」大戲。

黃建嘉也說，林明溱口口聲聲說不會傳位給兒子，但林明溱沒說的是，到時候會不會再演一齣，林儒彬詐胡游顥的戲碼，父子倆再騙游顥一次。

黃建嘉指出，這次國民黨立委補選初選，游顥的民調是全部候選人當中最高者，請問林明溱為什麼不讓游顥選？為什麼要卡游顥的位？為什麼要跳出來糟蹋游顥？

黃建嘉說，林明溱強調自己選立委是為了幫縣長許淑華推動縣政順利。請問林明溱，許淑華現在縣政不順利嗎？由游顥來選就不能幫助許淑華嗎？

黃建嘉最後表示，掌權已經30年的林明溱自以為演了一齣感人大戲，可惜演技並不精明、漏洞百出。林明溱說了這麼多，其實說到底就是「為了兒子騙游顥」、「為了兒子消費許淑華」，講來講去都是為了兒子，南投人不會再被騙。