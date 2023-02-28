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國民黨批綠營6大奧步　狂咬蔡培慧選輸準備當「農委會主委」？

▲▼竹山挺培慧、進國會 賴清德：讓「前山第一城」將蔡培慧送入立法院。（圖／民進黨提供）

▲賴清德輔選蔡培慧不遺餘力。（圖／民進黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

南投立委補選最後倒數，國民黨南投縣委員會今（28）日召開「反奧步 護南投 綠營黑暗手法污染南投 六大奧步大公開」 記者會，踢爆民進黨在這次選舉使用的假民調、假錄音、剪接影片、栽贓夾文宣假消息等六大奧步，質疑民進黨主席賴清德是否把台南黑暗負面的治理手法帶到南投來？同時並呼籲民進黨和蔡培慧勿再閃避，應正面回應「三問」，選輸了是否會回中央當農委會主委？

國民黨文傳會副主委林家興指出，林明溱針對對手連番的抹黑造謠，已透過司法提告「以訟止謗」，未料有心人仍然透過各種奧步手法試圖影響選情。林家興及南投縣議員林儒暘並在記者會中解說了以下六大奧步，包括，假民調真抹黑：2月22日晚間收到支持者舉報，該通電話開頭相當可疑，支持者警覺後開啟錄音，內容只針對林明溱的「爭議」追問，明顯有誘導，疑似假民調真抹黑，現在還在持續發生中。

第二，選舉公報夾帶文宣：民進黨指控「抓到林明溱人員文宣夾選舉公報」，但實際上不但蔡培慧自己的文宣也夾「疫苗接種單」，地方派報人員或郵差發放時經常放在一起，不必小題大作，而南投選委會經深入調查後更第一時間打臉⺠進黨的指控是「假訊息」。

第三，移花接木的「錄音檔」：明明是公開的訪談，過幾天民進黨竟開記者會操作成私下錄音檔， 最近LINE群組也有很多變造的檔案，請民眾要小心防範有心人士的抹黑造謠；第四，惡意剪接變造影片：有心人士於南投地方群組散播惡意剪接影片，竟稱林明溱「真情告白要大家投給蔡培慧」。但林明溱現場完整的原話是：「要戰爭，就選給蔡培慧；要和平，就投給林明溱」。請有心人士別再斷章取義，不要再用惡質手法影響選情。

第五，假新聞、假資訊誤導，林家興表示，民進黨指控林明溱出訪上百次亂花公帑，但實際上林明溱本人出訪中國大陸及香港的次數為11次，更成功外銷南投農產品，為南投創造超過3億5000萬的農產外銷佳績；第六，傳出抓到賄選、走路工？蔡培慧幕僚在中部群組轉傳變相買票等耳語沒多久，法務部⻑就跑出來說話要蒐證嚴辦，中央國家機器要介入選舉了？請民進黨勿捕風捉影，也請賴清德主席要約束，還給南投乾淨選風。

林家興表示，民進黨未來可能繼續進行人格抹滅式抹黑，勿忘高雄黃俊英的遺憾，包括網傳「賄選抓到了」影片、假案件、汙衊走路工、自導自演燒旗幟看板、 抹黃緋聞、抹紅政績、挨家挨戶投黑函、行政不中立、國家機器介入、假⺠調賭盤資訊等，鄭重呼籲南投鄉親，不要輕信是非、不要轉傳謠言，不要輕易相信抹黑抹紅資訊，敬請大家守護家園，讓南投再贏一次。

林家興指出，昨天國民黨質疑蔡培慧選輸是否會回去中央當農委會主委等高官，結果蔡培慧竟然不敢直接否認，回覆非常曖昧，只說在任何崗位都會服務南投，林儒暘補充，過去許淑華縣長就經常質疑蔡培慧，選輸後會不會繼續在南投，蔡培慧並沒有給予正面回應，而且在縣長選舉結束後蔡培慧所有團隊便已離開南投，是確定投入立委補選後才又從中央回來的。

林家興也再次重申對民進黨與蔡培慧的「三問」，請對方正面回應，第一，過去挺萊豬、擋疫苗，現在還要擋南投農產外銷？再來，各項黑暗手法污染南投有如「奧步黨」，要不要跟鄉親道歉？第三，蔡培慧不否認接農委會主委？

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