女童被比特犬叼嘴裡撕咬！臉肌肉損毀縫1000針　醫：此生無法再笑

▲6歲女童莉莉（Lily Norton）遭比特犬咬傷。（圖／翻攝自GoFundMe）



記者張方瑀／綜合報導

美國一名6歲女童日前到朋友家裡玩時，遭對方家裡養的比特犬狠咬臉部，導致臉頰嚴重撕裂傷，縫了超過1000針。醫生更悲觀表示，女孩的臉部肌肉嚴重受損，以後恐怕難以再次微笑。

根據《紐約郵報》報導，美國緬因州6歲女童莉莉（Lily Norton）本月18日到朋友家玩，而朋友家裡養了一隻比特犬，當時她和朋友準備到房間裡玩牌，而朋友先離開房間去拿牌，只剩下莉莉獨自在房間裡。莉莉的母親說，「她的朋友回到房間後立刻放聲尖叫，因為那隻比特犬直接把莉莉叼在嘴裡。」

後來她們立刻將莉莉送到附近的醫院，接著透過醫療直升機送往波士頓兒童醫院。醫生表示莉莉的傷勢非常嚴重，傷口從眼睛下方一路延伸到喉嚨處，最後花了11個小時縫了超過1000針才保住性命，同時必須施打至少一星期的鎮靜劑，防止她再次抓傷臉部。

醫生也說，莉莉的唾液腺已經失去功能，臉部肌肉的損傷也相當嚴重，可能再也無法微笑。莉莉的家人在網路上募資，希望可以幫助她復原，莉莉的媽媽也說，女兒現在依舊非常樂觀，「她說不會討厭所有的狗，只是不希望再見到咬她的那一隻。」