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大陸 大陸焦點 特派現場

中國化工集團發聲明稱清：和美國上空飛艇無任何關係

▲▼中國「間諜氣球」被擊落後，軍方在南卡海域進行打撈作業。（圖／路透）

▲大陸「氣球」在美國領空被軍機擊落。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

中美「間諜」氣球爭議仍未平息，美空軍擊落領空內的大陸無人氣球（飛艇）後，外界將矛頭指向生產乳膠氣球的中國化工集團旗下的株洲橡膠公司。對此，母集團中國化工24日發出聲明稿對外澄清疑慮，強調該集團為民用生產企業，產品用於各地氣象站日常天氣預報，和所謂美國上空的飛艇沒有任何關係。

▲中國化工株洲橡膠研究設計院為一間生產民用氣象氣球生產民用氣象氣球研究產品的公司。（圖／翻攝中國化工官網）

▲中國化工株洲橡膠研究設計院為一間生產民用氣象研究產品的公司。（圖／翻攝中國化工官網）

中國化工聲明稿表示，中國化工株洲橡膠研究設計院有限公司是一家合規經營、生產民用天然膠乳氣象氣球的企業，不是一家軍工生產企業，「我們生產的產品用於各地氣象站日常天氣預報，與所謂的在美上空飛艇沒有任何關係。」

公開資訊顯示，中國化工株洲橡膠研究設計院有限公司成立於1992年04月06日，註冊地位於湖南省株洲市荷塘區新華東路818號，法定代表人為孫建華。

該公司經營範圍包括乳膠製品、橡膠製品、高分子合成材料、氣象器材的研究、開發、生產、銷售、檢測、監測、技貿及信息服務；上述產品的進出口貿易（法律、法規禁止的項目除外；法律、法規限制的項目取得許可證後方可經營）等。

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