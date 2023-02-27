中國化工集團發聲明稱清：和美國上空飛艇無任何關係

▲大陸「氣球」在美國領空被軍機擊落。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

中美「間諜」氣球爭議仍未平息，美空軍擊落領空內的大陸無人氣球（飛艇）後，外界將矛頭指向生產乳膠氣球的中國化工集團旗下的株洲橡膠公司。對此，母集團中國化工24日發出聲明稿對外澄清疑慮，強調該集團為民用生產企業，產品用於各地氣象站日常天氣預報，和所謂美國上空的飛艇沒有任何關係。

▲中國化工株洲橡膠研究設計院為一間生產民用氣象研究產品的公司。（圖／翻攝中國化工官網）

中國化工聲明稿表示，中國化工株洲橡膠研究設計院有限公司是一家合規經營、生產民用天然膠乳氣象氣球的企業，不是一家軍工生產企業，「我們生產的產品用於各地氣象站日常天氣預報，與所謂的在美上空飛艇沒有任何關係。」

公開資訊顯示，中國化工株洲橡膠研究設計院有限公司成立於1992年04月06日，註冊地位於湖南省株洲市荷塘區新華東路818號，法定代表人為孫建華。

該公司經營範圍包括乳膠製品、橡膠製品、高分子合成材料、氣象器材的研究、開發、生產、銷售、檢測、監測、技貿及信息服務；上述產品的進出口貿易（法律、法規禁止的項目除外；法律、法規限制的項目取得許可證後方可經營）等。