快訊／美國P-8A軍機由北向南穿越台灣海峽　我國軍掌握海空域動態

▲P-8A海神式海上巡邏機。（資料照／路透社）
記者陶本和／台北報導
國防部27日上午先公佈共軍動態，偵獲共機4架次、共艦3艘次；隨後，軍方於下午3點50分左右，公布一架美籍P-8A機，由北向南航經台灣海峽。
國防部上午表示，根據統計，於26日清晨6時至27日清晨6時，偵獲共機4架次、共艦3艘次，持續在台海周邊活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密掌握與應處。
另外，軍方在下午3時50分左右，公布一架美籍P-8A機，通過台灣海峽期間，國軍全程掌握我周邊海、空域相關動態，狀況均正常。
▲P-8A海神式海上巡邏機。（資料照／路透社）
記者陶本和／台北報導
國防部27日上午先公佈共軍動態，偵獲共機4架次、共艦3艘次；隨後，軍方於下午3點50分左右，公布一架美籍P-8A機，由北向南航經台灣海峽。
國防部上午表示，根據統計，於26日清晨6時至27日清晨6時，偵獲共機4架次、共艦3艘次，持續在台海周邊活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密掌握與應處。
另外，軍方在下午3時50分左右，公布一架美籍P-8A機，通過台灣海峽期間，國軍全程掌握我周邊海、空域相關動態，狀況均正常。
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