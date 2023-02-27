　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／美國P-8A軍機由北向南穿越台灣海峽　我國軍掌握海空域動態

▲▼P-8海神式海上巡邏機,P-8A。（圖／路透社）

▲P-8A海神式海上巡邏機。（資料照／路透社）

記者陶本和／台北報導

國防部27日上午先公佈共軍動態，偵獲共機4架次、共艦3艘次；隨後，軍方於下午3點50分左右，公布一架美籍P-8A機，由北向南航經台灣海峽。

國防部上午表示，根據統計，於26日清晨6時至27日清晨6時，偵獲共機4架次、共艦3艘次，持續在台海周邊活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密掌握與應處。

另外，軍方在下午3時50分左右，公布一架美籍P-8A機，通過台灣海峽期間，國軍全程掌握我周邊海、空域相關動態，狀況均正常。

ET快訊
連假飛長灘島！　一家人到機場「4天旅程全毀」
Apple怨「醫院空床不能躺」　醫師揭病床真實面：寧可躺地上
快訊／台61線連環車禍！1車被鏟起　傷亡不明
快訊／孔祥志逃亡108天落網！　收押禁見
北捷出現神秘燈號！貼心用途曝　台北人驚：現在才知道
快訊／台9線嚴重車禍！2車撞成廢鐵　4人重傷
快訊／美軍機穿越台灣海峽！　路徑曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

林明溱無法處理垃圾扯林佳龍　卓冠廷舉數據打臉

陳水扁籲取銷受難者戶口註記　內政部：2007年已清查

數位中介借殼上市？　江啟臣喊話「全民防衛動員法」勿躁進修法

2024總統民調賴清德衝第一！　吳子嘉分析：藍營內鬥柯文哲得利

快訊／美國P-8A軍機由北向南穿越台灣海峽　我國軍掌握海空域動態

嗆民進黨政府「缺官員」　洪孟楷轟：不務正業

賴清德挺蔡培慧要南投人「拒絕垃圾」　國民黨：選風黑暗又守舊

希望綠營再輸一次！　王鴻薇提南投補選3分析：贏就不在乎人民苦

曝「父母結緣228」顛沛愛情傳奇　李貴敏：盼後代都是平安小團圓

辜寬敏「砲轟蔡英文語錄」總回顧　穿裙不能當三軍統帥、獨愛賴清德

國道塞5小時成停車場 大叔悠哉刷牙+做體操

恭喜！Junior求婚林萱瑜成功　生日願望實現惹❤

父子3人忘帶鑰匙苦笑守門　看夜景又遇雨...折返開喝！

周興哲合體鄧紫棋首唱《別勉強》　遭虧沒唱廣東歌…她改詞教學了！

快速道路車潮塞爆！12輛重機「借過」衝路肩

蔡依林「見面第一句話逼哭她」　莫莉激動落淚：等了21年！

王淨認愛曹佑寧「滿面春風」登場　許光漢笑：去日本再推薦我

吵架女友說男人嘴騙人　他「妳的很舒服」慘遭揍

行糾遇囂張阿伯狂飆罵　還2度被踢！司機怒反擊

TWICE娜璉「招牌兔寶寶牙」消失　新模樣曝！網喊可惜：沒了特色

林明溱無法處理垃圾扯林佳龍　卓冠廷舉數據打臉

陳水扁籲取銷受難者戶口註記　內政部：2007年已清查

數位中介借殼上市？　江啟臣喊話「全民防衛動員法」勿躁進修法

2024總統民調賴清德衝第一！　吳子嘉分析：藍營內鬥柯文哲得利

快訊／美國P-8A軍機由北向南穿越台灣海峽　我國軍掌握海空域動態

嗆民進黨政府「缺官員」　洪孟楷轟：不務正業

賴清德挺蔡培慧要南投人「拒絕垃圾」　國民黨：選風黑暗又守舊

希望綠營再輸一次！　王鴻薇提南投補選3分析：贏就不在乎人民苦

曝「父母結緣228」顛沛愛情傳奇　李貴敏：盼後代都是平安小團圓

辜寬敏「砲轟蔡英文語錄」總回顧　穿裙不能當三軍統帥、獨愛賴清德

《角頭》凌晨拍攝被檢舉擾鄰！唐振剛道歉曝背後過程：心疼工作人員

美P-8A軍機穿越台海　解放軍東部戰區：一切盡在掌握

佯稱買手機「拿給朋友鑑定」　高雄男亮「槍」嚇店家趁機開溜

「小熊軟糖夜燈」擺家中超療癒！夜晚圍圈圈舉行邪教儀式萌翻

台中人下午茶新歡！30元稻草芋頭大顆厚實又綿密　炸芋條酥脆香甜

林明溱無法處理垃圾扯林佳龍　卓冠廷舉數據打臉

帶3母貓和男友同居　女主人嘆「都黏在他身上」：考慮養一隻公的

iPhone 15 Pro將獨家搭載Sony雷射感測技術　耗電更少但拍照效能更高

30歲男嚴重蛀牙「還長膿包」　自爆「1習慣提神」醫聽完直搖頭

天橋淪炮房！男女光天化日上演活春宮　「觀音坐蓮」大玩激情3P

女在車道狂奔遭柵欄無情KO　網友重播10次笑喊：太療癒

政治熱門新聞

田慎節露「渾圓八字奶」　酸民留言反被她洗臉

快訊／獨派大老辜寬敏今病逝　享耆壽97歲

雞農哥：比起1萬房價，雞蛋哪有貴

靠北「國軍泡泡糖學校」　教官讚聲竟挨告

快訊／美國P-8A軍機由北向南穿越台灣海峽

辜寬敏辭世　曾捐一半財產「把錢還給台灣人」

外交部：聯昇發漁船找到了　16船員生死未卜

快訊／蔡英文哀痛不捨辜寬敏　「感念他一生守護台灣主體性」

辜寬敏「砲轟蔡英文語錄」總回顧　穿裙不能當三軍統帥、獨愛賴清德

賴清德譙林明溱：用拒絕垃圾的態度拒絕他

辜寬敏肺腺癌病逝　陳建仁：精神與風骨必能常存人心

2024總統當選人是誰？　陳水扁斷言「這結果」

國防部推修法「如同戒嚴軍管」？　兩點澄清：並非事實

台灣基進：拆除中正紀念堂蔣介石銅像

更多熱門

相關新聞

美軍P-8A海神式巡邏機　飛越台海

美軍P-8A海神式巡邏機　飛越台海

美國海軍第七艦隊發布聲明稱，美國海軍一架P-8A海神式（P-8 Poseidon）巡邏機今天在國際空域飛越台灣海峽，展現美國對「自由開放印太地區」的承諾。

她邀家人參加婚禮反被綁架　父：你該被殺掉

她邀家人參加婚禮反被綁架　父：你該被殺掉

美CIA局長：中國考慮向俄提供致命武器

美CIA局長：中國考慮向俄提供致命武器

蕭美琴深入地方　會維吉尼亞、肯塔基州長

蕭美琴深入地方　會維吉尼亞、肯塔基州長

住青苔屋喘不過氣　醫：恐怖細菌攻擊肺部

住青苔屋喘不過氣　醫：恐怖細菌攻擊肺部

關鍵字：

美國P-8A

讀者迴響

熱門新聞

蔡天鳳頭顱找到了！警：還算完整

福特「新國民7人座休旅」現身

田慎節露「渾圓八字奶」　酸民留言反被她洗臉

一早7:15「九族1景象」嚇壞！他秒求同溫層...網驚呆

巴黎公園驚見斬首女屍　丈夫承認殺妻

Apple「謝謝醫院主動聯繫道歉」又惹議

蔡天鳳頭骨毛髮遭煮透！鍋撈出紅蘿蔔

快訊／3張千萬發票將在3／6逾期！　最低消費105元

北一女學生嗆畢旅「不值6450元」　業者：吃好住好已是流血價

緊身牛仔褲搭長靴太吸睛　他北捷狂撩正妹到鐵板

蔡天鳳雙手軀幹仍失蹤　警逮5人：全都不合作

悲慟！「葉克膜」救勇消　20:28拔管

姓名這7字中1字吃Buffet午茶享8折

林襄賣瘦身產品觸法！　衛生局人員揪違規最高罰金恐400萬

林襄違規賣瘦身產品！最重可罰400萬

更多

最夯影音

更多
國道塞5小時成停車場 大叔悠哉刷牙+做體操

國道塞5小時成停車場 大叔悠哉刷牙+做體操
恭喜！Junior求婚林萱瑜成功　生日願望實現惹❤

恭喜！Junior求婚林萱瑜成功　生日願望實現惹❤

父子3人忘帶鑰匙苦笑守門　看夜景又遇雨...折返開喝！

父子3人忘帶鑰匙苦笑守門　看夜景又遇雨...折返開喝！

周興哲合體鄧紫棋首唱《別勉強》　遭虧沒唱廣東歌…她改詞教學了！

周興哲合體鄧紫棋首唱《別勉強》　遭虧沒唱廣東歌…她改詞教學了！

快速道路車潮塞爆！12輛重機「借過」衝路肩

快速道路車潮塞爆！12輛重機「借過」衝路肩

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面