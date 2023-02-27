　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

父收1500萬強迫女兒嫁給陌生男！　還毆打辱罵：你該被殺掉

▲▼中東,新娘,婚禮。（圖／CFP）

▲美國一名來自葉門的女子被家人強迫嫁給陌生男子。（示意圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

美國一名女子邀請家人到墨西哥參加她的婚禮，沒想到家人不只反對這樁婚事，還將她騙回美國軟禁，期間更不斷毆打虐待她，接著又強迫她搭機回葉門，並以50萬美元（約台幣1537萬元）的價格逼她嫁給一名陌生男子。她的父親更稱，「你不再待在西方，而是中東，像你這樣的女人就該被殺死，我最大的錯誤就是讓你活著。」

根據《商業內幕》報導，美國司法部一份聲明指出，有一名女子去年9月邀請她的家人到墨西哥參加她的婚禮，當時她正準備和交往9年的男友結婚，沒想到她的家人不但不同意，還將她誘騙回美國軟禁，期間更遭到毆打虐待。

聲明指出，女子的父親哈立德（Khaled Abughanem）起初堅決反對，更威脅若結婚就要將她從飯店12樓推下，後來態度突然大轉變說，只要她回到美國舉辦派對和儀式，就同意這樁婚事。沒想到當女子同意後才是地獄的開始。

哈立德將女兒軟禁在美國的家中，就連上廁所都有人跟著，毫無隱私可言。司法部文件指出，女子的一名家人冒充她的身分向大學申請退學，並刪除了所有社群媒體的帳號，接著她又被迫搭上前往埃及的航班，原來是她的家人準備讓她嫁給一名來自葉門的陌生男子，且早已收下對方50萬美元。

根據法庭文件顯示，這名女子很可能還被母親進行了「處女」測試。她被軟禁期間，曾被父親推下樓梯、被皮帶抽打，甚至還曾被用力掐住脖子，父親更曾說，「你這個賤女人，我應該在你當初離開葉門前就殺了妳，我最大的錯誤就是讓你活著。」

女子認為，她到現在還能活命，可能全是靠著母親的介入。據了解，目前這名女子仍被困在葉門，但已經和相關非營利人權組織取得聯繫，而父親哈立德和哥哥瓦德利（Waleed Abughanem）目前已在美國被拘留，預計3月2日會召開拘留聽證會。

ET快訊
韓國棒球隊嘴舔冰勺！　台中牛排館急找「正義吳先生」
快訊／超狂71分！他飆13顆三分　刷新NBA紀錄
「你在大聲什麼啦！」陳平偉近況曝光　形象神轉
快訊／蔡天鳳案首開庭結果曝！　3男神情「平靜」
快訊／林書豪NBA隊友來台！　加入夢想家
消防員公墓救火身亡　同事悲痛：清明節成消防員崩潰日
快訊／桃園16歲少年載女網友　自撞廟柱慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

86歲阿公嗨贏「3P極樂大獎」　滾床前竟噎死！孫子忍淚代上陣

父收1500萬強迫女兒嫁給陌生男！　還毆打辱罵：你該被殺掉

視訊鏡頭突然被打開！議員會議流出「上空濕身」畫面：我不能掛掉

德仁天皇不去！親弟文仁親王代表出席「查爾斯三世加冕典禮」

白俄羅斯總統訪中國前夕　空軍基地106億俄A-50偵察機被炸毀

泰25歲毒梟「整成韓國歐巴」　通緝3個月找不到人！警察攻堅全看傻

日本飯店誤拿「次氯酸鈉水」給顧客喝！　3人緊急送醫

「拍到馬雅精靈了」墨西哥總統嗨翻PO照　謎樣生物狠瞪鏡頭毛炸

「斬首殺妻」謊稱失蹤！丈夫分屍等6天才報警　一查是殺人凶手

墨西哥街頭一片黑！上萬群鳥霸占道路屋頂　網嚇瘋：是大難前兆

國道塞5小時成停車場 大叔悠哉刷牙+做體操

恭喜！Junior求婚林萱瑜成功　生日願望實現惹❤

父子3人忘帶鑰匙苦笑守門　看夜景又遇雨...折返開喝！

周興哲合體鄧紫棋首唱《別勉強》　遭虧沒唱廣東歌…她改詞教學了！

快速道路車潮塞爆！12輛重機「借過」衝路肩

蔡依林「見面第一句話逼哭她」　莫莉激動落淚：等了21年！

吵架女友說男人嘴騙人　他「妳的很舒服」慘遭揍

王淨認愛曹佑寧「滿面春風」登場　許光漢笑：去日本再推薦我

行糾遇囂張阿伯狂飆罵　還2度被踢！司機怒反擊

TWICE娜璉「招牌兔寶寶牙」消失　新模樣曝！網喊可惜：沒了特色

86歲阿公嗨贏「3P極樂大獎」　滾床前竟噎死！孫子忍淚代上陣

父收1500萬強迫女兒嫁給陌生男！　還毆打辱罵：你該被殺掉

視訊鏡頭突然被打開！議員會議流出「上空濕身」畫面：我不能掛掉

德仁天皇不去！親弟文仁親王代表出席「查爾斯三世加冕典禮」

白俄羅斯總統訪中國前夕　空軍基地106億俄A-50偵察機被炸毀

泰25歲毒梟「整成韓國歐巴」　通緝3個月找不到人！警察攻堅全看傻

日本飯店誤拿「次氯酸鈉水」給顧客喝！　3人緊急送醫

「拍到馬雅精靈了」墨西哥總統嗨翻PO照　謎樣生物狠瞪鏡頭毛炸

「斬首殺妻」謊稱失蹤！丈夫分屍等6天才報警　一查是殺人凶手

墨西哥街頭一片黑！上萬群鳥霸占道路屋頂　網嚇瘋：是大難前兆

雲林「國產雜糧工作坊」　匯集農、產經驗討論促進雜糧產業發展

86歲阿公嗨贏「3P極樂大獎」　滾床前竟噎死！孫子忍淚代上陣

三重男「沒戴帽騎車三貼」包包隨手亂丟　掉出一把槍5子彈

修杰楷錄影失手「剪壞客人頭髮」！　謝金燕睹慘況急提醒：拿反了

「普門游擊幫」相愛相殺　鄭宗哲稱讚張仁瑋有一軍實力

「游擊雙寶」出擊！林岳平讚：不錯喔　吳念庭打2棒有原因

台東掩埋場起火「濃煙+臭味」受不了　緊急向雲林調移動監測車

游錫堃：跟隨辜寬敏推動國家正常化　「我們會努力的」

跟威力彩9億車拚！　車廠員工集資12萬包牌

超狂71分！里拉德瘋砍13顆三分成史上最年長「70分先生」

國際熱門新聞

巴黎公園驚見斬首女屍　丈夫承認殺妻

高官兒子痛毆17歲男　恐怖影片瘋傳

壽司郎又被鬧！少年「拿酒精狂噴壽司」

男大生買春開啪　竟氣到勒殺對方

機長錯過機場宵禁！335乘客飛7小時又回到原機場

義大利海域「船隻解體」！至少58乘客罹難

拍到馬雅精靈？墨西哥總統嗨翻PO照

日本「站壁櫻花妹」激增！　成交價曝光

氧氣罩落下！175人客機高空急速下降

人妻趁老公睡著開直播　公公突「親肩摸奶」狂磨蹭

韓國庶民快撐不下！燒酒漲價「每瓶141元」

普丁：西方想要「肢解」俄羅斯！

泰毒梟整形成韓國歐巴　警通緝3個月找不到

頓巴斯抗俄指揮官　突遭澤倫斯基開除

更多熱門

相關新聞

美CIA局長：中國考慮向俄提供致命武器

美CIA局長：中國考慮向俄提供致命武器

烏俄戰爭開打超過一年，美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯指出，美方有明確情報顯示，中國正在考慮向俄羅斯提供致命性武器；美國白宮國家安全顧問蘇利文也說，若中國向俄提供軍事援助，將會付出真正的代價。

蕭美琴深入地方　會維吉尼亞、肯塔基州長

蕭美琴深入地方　會維吉尼亞、肯塔基州長

住青苔屋喘不過氣　醫：恐怖細菌攻擊肺部

住青苔屋喘不過氣　醫：恐怖細菌攻擊肺部

稱蔡英文訪美「追求歷史定位」　邱臣遠：希望不是為了民進黨2024

稱蔡英文訪美「追求歷史定位」　邱臣遠：希望不是為了民進黨2024

中國要當烏俄和事佬　拜登：完全不合理

中國要當烏俄和事佬　拜登：完全不合理

關鍵字：

美國綁架榮譽殺人

讀者迴響

熱門新聞

蔡天鳳頭顱找到了！警：還算完整

田慎節露「渾圓八字奶」　酸民留言反被她洗臉

巴黎公園驚見斬首女屍　丈夫承認殺妻

福特「新國民7人座休旅」現身

蔡天鳳頭骨毛髮遭煮透！鍋撈出紅蘿蔔

一早7:15「九族1景象」嚇壞！他秒求同溫層...網驚呆

蔡天鳳雙手軀幹仍失蹤　警逮5人：全都不合作

快訊／3張千萬發票將在3／6逾期！　最低消費105元

Apple「謝謝醫院主動聯繫道歉」又惹議

緊身牛仔褲搭長靴太吸睛　他北捷狂撩正妹到鐵板

悲慟！「葉克膜」救勇消　20:28拔管

即／蔡天鳳頭顱有致命傷　前公公情婦被拘

林襄賣瘦身產品觸法！　衛生局人員揪違規最高罰金恐400萬

北一女學生嗆畢旅「不值6450元」　業者：吃好住好已是流血價

Apple嘆急診室「有空床不能躺」　護理師怒：醫院不是飯店

更多

最夯影音

更多
國道塞5小時成停車場 大叔悠哉刷牙+做體操

國道塞5小時成停車場 大叔悠哉刷牙+做體操
恭喜！Junior求婚林萱瑜成功　生日願望實現惹❤

恭喜！Junior求婚林萱瑜成功　生日願望實現惹❤

父子3人忘帶鑰匙苦笑守門　看夜景又遇雨...折返開喝！

父子3人忘帶鑰匙苦笑守門　看夜景又遇雨...折返開喝！

周興哲合體鄧紫棋首唱《別勉強》　遭虧沒唱廣東歌…她改詞教學了！

周興哲合體鄧紫棋首唱《別勉強》　遭虧沒唱廣東歌…她改詞教學了！

快速道路車潮塞爆！12輛重機「借過」衝路肩

快速道路車潮塞爆！12輛重機「借過」衝路肩

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面