父收1500萬強迫女兒嫁給陌生男！　還毆打辱罵：你該被殺掉

▲美國一名來自葉門的女子被家人強迫嫁給陌生男子。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

美國一名女子邀請家人到墨西哥參加她的婚禮，沒想到家人不只反對這樁婚事，還將她騙回美國軟禁，期間更不斷毆打虐待她，接著又強迫她搭機回葉門，並以50萬美元（約台幣1537萬元）的價格逼她嫁給一名陌生男子。她的父親更稱，「你不再待在西方，而是中東，像你這樣的女人就該被殺死，我最大的錯誤就是讓你活著。」

根據《商業內幕》報導，美國司法部一份聲明指出，有一名女子去年9月邀請她的家人到墨西哥參加她的婚禮，當時她正準備和交往9年的男友結婚，沒想到她的家人不但不同意，還將她誘騙回美國軟禁，期間更遭到毆打虐待。

聲明指出，女子的父親哈立德（Khaled Abughanem）起初堅決反對，更威脅若結婚就要將她從飯店12樓推下，後來態度突然大轉變說，只要她回到美國舉辦派對和儀式，就同意這樁婚事。沒想到當女子同意後才是地獄的開始。

哈立德將女兒軟禁在美國的家中，就連上廁所都有人跟著，毫無隱私可言。司法部文件指出，女子的一名家人冒充她的身分向大學申請退學，並刪除了所有社群媒體的帳號，接著她又被迫搭上前往埃及的航班，原來是她的家人準備讓她嫁給一名來自葉門的陌生男子，且早已收下對方50萬美元。

根據法庭文件顯示，這名女子很可能還被母親進行了「處女」測試。她被軟禁期間，曾被父親推下樓梯、被皮帶抽打，甚至還曾被用力掐住脖子，父親更曾說，「你這個賤女人，我應該在你當初離開葉門前就殺了妳，我最大的錯誤就是讓你活著。」

女子認為，她到現在還能活命，可能全是靠著母親的介入。據了解，目前這名女子仍被困在葉門，但已經和相關非營利人權組織取得聯繫，而父親哈立德和哥哥瓦德利（Waleed Abughanem）目前已在美國被拘留，預計3月2日會召開拘留聽證會。