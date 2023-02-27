蕭美琴深入地方　會晤美維吉尼亞、肯塔基州長

▲我國駐美代表蕭美琴與美國地方官員合影。（圖／取自蕭美琴推特）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓26日專電

駐美代表蕭美琴2月中回國述職結束後，行程密集，除了參與美台高層國安會談，也到各地訪問，接連造訪維吉尼亞與肯塔基州，會晤兩州州長，盼深化美台關係。

蕭美琴23日至24日造訪美國肯塔基州，與肯州民主黨籍州長貝希爾（Andy Beshear）會晤，就台美關係、台灣與肯州在電動車和威士忌產業的合作機會交換意見。

根據駐亞特蘭大辦事處轉述，蕭美琴鼓勵肯州赴台設處，並邀請貝希爾籌組經貿團訪台爭取商機。

除與州長會晤外，蕭美琴也與肯州議會參議長史提佛斯（Robert Stivers）、眾議長歐斯本（David Osborne）及4位台灣連線共同主席會面，受邀見證肯州參、眾議會通過友台決議案並發表演說。

蕭美琴在致詞中表示，俄烏戰爭屆滿一年，更彰顯台灣與美國及全世界建立夥伴關係，以避免戰亂的重要性。她說，台灣長期努力爭取言論自由與基本人權，才逐步成為如同美國般的民主國家，致力維護民主制度，反對武力與脅迫，才在世界上有這麼多朋友。

談到台肯關係，蕭美琴說，肯州農產品為台灣重要糧食來源，台灣也是重要科技關鍵零件生產大國，與肯州產業可互補互惠。台灣的自由開放環境不僅有助學習中文與亞洲文化，也有助提升貿易與產業合作。

駐亞特蘭大辦事處表示，肯州參、眾議會通過決議案包括鼓勵議員加入台灣連線、在台設處，支持「台美21世紀貿易倡議」，呼籲美台儘速進行「雙邊貿易協定」（BTA）談判，也支持台灣有意義的國際參與。

本月中旬，蕭美琴16日造訪毗鄰華府的維吉尼亞州，拜會維州共和黨籍州長楊金（Glenn Youngkin）、副州長兼維州參議長西爾斯（Winsome Sears）等地方政要，就經貿合作等促進台灣與維州持續合作領域議題交換意見。

訪問期間，蕭美琴受邀出席州議會「友台連線」成立酒會致詞。她表示，維州是美國民主歷史起源地，也是8位美國總統的故鄉；台灣與維州締結姐妹盟誼迄今已42年，雙方情誼深厚，經貿互動緊密，盼透過連線平台能持續推動台維良好互動發展。

根據駐美代表處，維州議會友台連線是由4位跨黨派州議會領袖發起並擔任共同主席，包括共和黨籍參議員李維茲（Bryce Reeves）、民主黨籍參議員索威爾（Scott Surovell）、共和黨籍眾議員寇多薩（A.C. Cordoza）與民主黨籍眾議員蘇拔曼揚（Suhas Subramanyam）。

維州議會友台連線獲得包括州眾議會議長吉伯特（Todd Gilbert）等20位跨黨派議員支持響應，成為繼德拉瓦州後，美國中大西洋地區第2個成立友台連線的州。