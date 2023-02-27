CIA局長：中國考慮向俄提供致命武器　白宮警告「將付真正代價」

▲美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

烏俄戰爭開打超過一年，美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯指出，美方有明確情報顯示，中國正在考慮向俄羅斯提供致命性武器；美國白宮國家安全顧問蘇利文也說，若中國向俄提供軍事援助，將會付出真正的代價。

伯恩斯（William Burns）接受CBS《面對全國》（Face the Nation）節目訪問時表示，美方已經蒐集到相關情報，中國正在考慮向俄羅斯提供致命性武器，雖然還未有證據顯示北京當局已做出最終決定，但美方仍在進行密切觀察。

伯恩斯說，中國此舉是一個非常冒險且不明智的決定，「我們已非常清楚地表明，這對中國與我們和歐洲盟友的關係會造成嚴重後果，我非常不希望他們這樣做。」

▲美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）。（圖／達志影像／美聯社）



蘇利文（Jake Sullivan）接受CNN《美國國情》（State of the Union）訪問時也警告，如果中國向俄羅斯提供致命援助，將會付出真正的代價，「從我們的角度來看，這場戰爭實際上給北京帶來了真正的麻煩，北京將自行決定該如何繼續下去、是否提供軍事援助，如果沿著這條路走下去，中國將付出真正的代價，我認為中國的領導人正在權衡這一點。」

蘇利文說，美國和中國進行外交對話時，「美國不是直接威脅，而是列出了風險和後果，以及事情會如何發展。」

先前有3名知情人士向CNN透露，美國情報顯示，中國政府考慮向俄羅斯提供用於戰爭的無人機和彈藥，但北京當局尚未做出最終決定。中國大陸外交部發言人汪文斌則回應，從不接受美國對中俄關係指手畫腳，甚至脅迫施壓，「向戰場源源不斷提供武器的是美方，而不是中方。」