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麥寮首間公設民營托嬰中心　營造孩子快樂成長

▲麥寮公設民營托嬰中心成立，建構本縣山、海及平原區公共托育服務，建立雲林縣優質、平價、普及幼兒照顧體系，以健全對家庭之支持與照顧。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲麥寮公設民營托嬰中心成立，建構雲林縣山、海及平原區公共托育服務，建立雲林縣優質、平價、普及幼兒照顧體系，以健全對家庭之支持與照顧。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣0-2歲嬰幼兒人數約有1.1萬人，雲林縣政府為建立「以兒童為重、以家庭為中心、以社區為基礎」的友善育兒環境，已於北港鎮、虎尾鎮、西螺鎮及古坑開辦公共化托嬰中心服務。而麥寮公設民營托嬰中心之成立，加強建構山、海及平原區公共托育服務，建立出優質、平價、普及幼兒照顧體系。

副縣長謝淑亞表示，麥寮鄉近年人口成長，年輕人口增加，父母托育需求大增，麥寮公設民營托嬰中心揭牌啟用後，為麥寮鄉第1間公設托嬰中心，非常感謝鄉公所、社區提供場地，尤其這次經營團隊將AI智能科技帶進來，24小時監測注意孩子身體狀況，隨時將數據上傳雲端。

▲麥寮公設民營托嬰中心成立，建構本縣山、海及平原區公共托育服務，建立雲林縣優質、平價、普及幼兒照顧體系，以健全對家庭之支持與照顧。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

麥寮公設民營托嬰中心藉由提供優質托育照顧品質及平價化之托育環境，讓年輕父母可以將幼兒放心托顧於托嬰中心，讓家長放心回歸職場，增加家庭收入，減輕照顧負擔。期待透過資源整合，成為標竿，最重要是營造孩子快樂成長的環境。

社團法人中華民國文教產業發展暨補習服務品保協會理事長張義雄指出，榮幸承接此次麥寮公設民營托嬰中心，我們會把北部最好資源也帶到雲林縣，將AI引入托育場所，同時也與在地環球科大、嘉義吳鳳科大幼保系攜手人才培訓，將最優質智慧科技、人才帶到雲林，帶到麥寮公設民營托嬰中心。

▲麥寮公設民營托嬰中心成立，建構本縣山、海及平原區公共托育服務，建立雲林縣優質、平價、普及幼兒照顧體系，以健全對家庭之支持與照顧。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣重視社會福利、打造友善育兒環境。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

社會處長林文志表示，雲林縣重視社會福利、打造友善育兒環境，麥寮托嬰中心經營團隊相當專業，除聘請合格托育人員提供幼兒完善的照顧，優質適性的活動，也會舉辦親職講座，讓父母和幼兒一同成長，此外，麥寮托嬰中心位在活動中心2樓，結合社區資源，更可實現社區共融，在地樂活。也感謝公彩的支持與經費挹注，完成本托嬰中心，縣府將持續營造雲林縣成為一個安心友善托育城市。

▲麥寮公設民營托嬰中心成立，建構本縣山、海及平原區公共托育服務，建立雲林縣優質、平價、普及幼兒照顧體系，以健全對家庭之支持與照顧。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

處長林文志補充說明，麥寮公設民營托嬰中心，委託社團法人中華民國文教產業發展暨補習服務品保協會經營管理，收費9000元，政府還可補助5500元，收托對象為0-2歲嬰幼兒，2歲前在此，2歲後至3歲前如有需求，也能在此延托。歡迎有需求的民眾撥打專線洽詢0966-063199。

▲麥寮公設民營托嬰中心成立，建構本縣山、海及平原區公共托育服務，建立雲林縣優質、平價、普及幼兒照顧體系，以健全對家庭之支持與照顧。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲麥寮公設民營托嬰中心經營團隊將AI智能科技帶進來，24小時監測注意孩子身體狀況，隨時將數據上傳雲端。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 


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