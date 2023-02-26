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社會 社會焦點 保障人權

再丟阿！西螺大排驚見垃圾山　警蒐證開抓：逐一通知到案說明

▲西螺大排遭棄置居家垃圾成山，雲林縣議員、民代協調清運，警方蒐證將逮出丟垃圾民眾。（圖／雲林縣議員李明哲提供）

▲西螺大排遭棄置居家垃圾成山，雲林縣議員、民代協調清運，警方蒐證將逮出丟垃圾民眾。（圖／雲林縣議員李明哲提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林西螺鎮西螺大排堤岸長期遭民眾棄置垃圾，沿途雖裝有監視器但效果不彰，下游其中一處避車道更堆積成垃圾山，在附近民眾向縣議員、鎮代表、里長陳情縣府水利處後，日前甫清除7公噸垃圾，卻在隔日發現數包垃圾，開口契約商表示，全縣大排亂丟垃圾最嚴重的是西螺鎮、二崙鄉、崙背鄉。

▲西螺大排遭棄置居家垃圾成山，雲林縣議員、民代協調清運，警方蒐證將逮出丟垃圾民眾。（圖／雲林縣議員李明哲提供）

▲西螺大排一處避車道遭棄長期置居家垃圾成山，嚴重佔據車道影響行車安全。（圖／雲林縣議員李明哲提供）

雲林縣縣議員李明哲、西螺鎮代表廖彩樺、吳志明、廖廷輝、福田里長廖聰義日前接獲民眾陳情西螺大排下游堤防、高鐵橋下方水門旁遭棄置垃圾，巨量垃圾山恐影響行車安全，眾人會同縣府水利處、環保局、西螺鎮公所清潔隊、和心派出所破袋稽查。水利處當場責成疏濬契約廠商立即清理，共清出2大車約7公噸垃圾。

▲西螺大排遭棄置居家垃圾成山，雲林縣議員、民代協調清運，警方蒐證將逮出丟垃圾民眾。（圖／雲林縣議員李明哲提供）

▲西螺大排遭棄置居家垃圾成山，雲林縣議員李明哲、多位地方民代前往現勘。（圖／雲林縣議員李明哲提供）

附近農田菜農表示，常見各式車輛載著垃圾丟了就跑，雖不是大型垃圾，但只要有人丟第一包就會有人跟著丟第二包、第三包，東北季風期刮起強陣風垃圾就會到處飛相當困擾，這座垃圾山已至少累積半年有餘，希望這次清完後可以加強嚴格取締，只要沒有第一袋就不會有垃圾山。

▲西螺大排遭棄置居家垃圾成山，雲林縣議員、民代協調清運，警方蒐證將逮出丟垃圾民眾。（圖／雲林縣議員李明哲提供）

▲雲林縣議員李明哲偕相關單位現勘破袋稽查，發現大多為居家垃圾，驚見小學生課本。（圖／雲林縣議員李明哲提供）

雲林縣縣議員李明哲表示，西螺大排沿岸被濫倒垃圾嚴重，民眾陳情10多年難以解決，雖然沿途裝無數支監視器仍無法遏止，雲林基督教醫院旁、水門旁尤其是熱點，被清出來的垃圾大多是家庭垃圾、蔬果廚餘等。

▲西螺大排遭棄置居家垃圾成山，雲林縣議員、民代協調清運，警方蒐證將逮出丟垃圾民眾。（圖／雲林縣議員李明哲提供）

▲西螺大排遭棄置居家垃圾成山，雲林縣議員、民代協調清運，警方蒐證將逮出丟垃圾民眾。（圖／雲林縣議員李明哲提供）

負責清運的包商業者指出，自負責全縣疏浚大排的開口契約以來，大排亂丟垃圾只發生在二崙鄉、崙背鄉、西螺鎮。周姓包商說，處理濫倒垃圾不能用挖的，必須用抓的，以免到處飛，曾遇到小發財車載一整輛來倒，工作人員一邊清、他一邊倒，令人錯愕，也有老人家騎電動車來扔了就跑，好像理所當然。

▲西螺大排遭棄置居家垃圾成山，雲林縣議員、民代協調清運，警方蒐證將逮出丟垃圾民眾。（圖／雲林縣議員李明哲提供）

▲西螺大排遭棄置居家垃圾成山，雲林縣議員、民代協調清運，警方蒐證將逮出丟垃圾民眾。（圖／雲林縣議員李明哲提供）

西螺警分局和心派出所說明，警方已從監視錄影器辨識出多輛隨意棄置垃圾車輛影像，將逐一通知車主到案說明，並將查獲資料檢附相關單位進行裁處；雲林縣環保局表示，經確認行為人之後將立即開單告發。

雲林縣議員李明哲將垃圾山清運過程貼上臉書，呼籲民眾大排河道河岸不是垃圾堆置場，為防止堆積垃圾，西螺大排沿岸設置很多監視系統，隨時錄影存證，切勿貪圖一時方便隨手亂丟垃圾。李明哲也提到，辛苦雲林縣府水利處、環保局、西螺鎮公所清潔隊、和心派出所共同會勘進行破袋稽查後，隨即立刻派車清運灑掃還給西螺大排乾淨的原貌。

▲西螺大排遭棄置居家垃圾成山，雲林縣議員、民代協調清運，警方蒐證將逮出丟垃圾民眾。（圖／雲林縣議員李明哲提供）

▲雲林縣議員李明哲將垃圾山清運過程貼上臉書。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 


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