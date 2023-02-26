雲林防治獼猴危害農作物啟動　護農神器電圍網補助起跑

▲雲林縣政府2023年度猴害防治電圍網補助申請起跑。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣林內鄉、古坑鄉及斗六市每年柳丁、柑橘等經濟果樹產季，都會傳出台灣獼猴危害農作物事件，為減輕農損，林務局及雲林縣政府2021年起擴大補助架設電圍網措施，盼減少農民損失。2023年度補助開跑，請農民於3月31日前儘速向當地公所或農會提出申請。

雲林縣政府農業處長魏勝德指出，設置電圍網在不傷害野生動物的方式下，利用電擊入侵果園之獼猴，碰觸時僅會受驚嚇及痛感，且不需長時間駐點看守即可達阻攔效果，並防止其危害農作物，以大幅降低農民與野生動物的衝突。

▲雲林縣政府2023年度猴害防治電圍網補助申請起跑，架設面積達2公頃(含)以上者，最高可補助新台幣12萬6082元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

處長魏勝德進一步說明，因古坑為咖啡重點栽培區域，縣府積極向林務局爭取將該項列入，故今年申請條件除原有的釋迦、柑橘類、檬果、水蜜桃、梨、柿及其他果樹；蔬菜、豆類或薯類；稻以外，也擴及咖啡和鳳梨。 此外，擴大辦理之「補助地方政府輔導農民辦理防治臺灣獼猴危害農作計畫」，改依農地面積大小換算資材經費，架設面積達2公頃(含)以上者，最高可補助新台幣12萬6082元，以往最高補助額度為新台幣4萬5,000元，補助金額提高近3倍。

雲林縣政府農業處表示，施作土地不限於私有地，若土地是向國有財產署承租者，只需再檢附國有耕地放租租賃契約影本。因補助件數有限，請農民於2023年3月31日前檢具申請書、土地所有權證明、地籍圖及相關身分證明文件等資料向當地公所或農會提出申請，如有相關疑問，可向縣府農業處森林保育科 (05-5522515) 洽詢。

▲雲林縣政府2023年度猴害防治電圍網補助申請起跑，架設面積達2公頃(含)以上者，最高可補助新台幣12萬6082元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）