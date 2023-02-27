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雲林年度犬貓三合一絕育補助起跑　開放3000隻名額26醫院配合

▲雲林縣政府今年度犬貓絕育補助字3/1開始申請。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府今年度犬貓絕育補助開放3000隻名額，共有26家動物醫院配合辦理。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

絕育能實質減少犬貓族群繁殖源頭與數量，並能降低犬貓生殖系統疾病、性情轉變馴良等諸多好處，雲林縣政府112年度辦理「絕育、寵物登記及狂犬病預防注射」三合一專案活動，補助方式採定額補助，自3月1日起預計開放約3000隻名額，鼓勵設籍雲林縣且年滿18歲飼主就近將犬貓帶至特定動物醫院進行絕育。

雲林縣政府說明，母畜每隻1500元、公畜每隻800元，惟因犬貓體形大小懸殊，相關手術耗材花費不同，動物醫院得扣除政府補助金額後向飼主收取相關費用，專案所需的晶片及狂犬病疫苗則由雲林縣政府全額免費提供。

今年度全縣計有26間合約動物醫院配合辦理，犬貓需同步完成絕育、植入晶片、寵物登記及注射狂犬病疫苗（已完成狂犬病疫苗施打或寵物登記者，請攜帶寵物登記證、狂犬病注射有效期限內之相關證明文件）方享有補助。另外，為野外流浪犬貓族群控制，縣府也每年與動物醫院及合格立案協會團體均有合作絕育相關活動以減少繁殖源頭。

雲林縣長張麗善呼籲，有意為家中毛小孩絕育之飼主請儘速報名參與活動，除可避免受罰及減少絕育部分手術花費負擔外，也可降低日後因動物年老又未絕育衍生的疾病風險，並可減少不預期生命的出生等衍生流浪犬貓問題，進而降低人畜共通傳染病之風險及提升動物福祉。
 
防疫所強調，依動物保護法第22條規定，飼主未辦理寵物絕育者，可處罰鍰新台幣5到25萬元整。請要參與本活動之民眾可上雲林縣動植物防疫所網站了解詳細訊息，或電洽本縣合約動物醫院報名。

▲雲林縣政府今年度犬貓絕育補助字3/1開始申請。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府今年度犬貓絕育補助自3/1開始申請。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 


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