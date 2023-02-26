2阿姨腳邊跌倒！善良攤商伸手扶「真相神反轉」　PO網淚求快還錢

▲攤商以為婦人跌倒欲攙扶，事後卻發現是為了撿自己掉地上的現金，淚求阿姨快還辛苦錢。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林一位流動攤商業者在臉書社團貼文指出，今（26）日收攤時突然2位阿姨在腳邊撲倒，她驚嚇立即伸手攙扶，卻發現2位阿姨站起來竟在搶錢，丈夫當時正在一旁清點營收帳款疑是遺落紙鈔，還在確認中，2名阿姨拿著錢一溜煙已無蹤影，攤商老闆娘只好PO文呼籲，今天僅進帳5張千鈔、慘掉2張損失慘重，淚求還錢。

▲面對網友力勸提告，攤商回覆希望他們能還錢就好。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

人的善良可謂是世間最美的風景，但在這件事上卻落得好心沒好報。北港傳統市場內今日於民治路49號設攤的流動攤販黃姓老闆娘，於地方臉書社團《北港在地生活》貼文指出，先生算錢的時後不小心掉在地上，當時我還未察覺，突然有兩個阿姨撲過來我腳邊，我當下以為她們跌倒了，本來要去扶她們，突然聽她們說，是她先看到的，兩個人撲在地上搶錢，我先生跟他說是我們掉的，阿姨爭論說不是…說是飛過來的。

▲不少善心民眾留言要過去捧場買東西，但攤商已經收攤也感謝大家溫暖安慰。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

當下馬上再檢查時，發現確定是我們掉的，一抬頭兩個阿姨已經不見蹤影了！（因為今天生意不好，包包裡只有五張千鈔，檢查結果只有三張）拜託一下，這個是辛苦賺的錢，如有看到這篇文章的知道，請阿姨把錢拿到北港派出所。

文章貼出後不少網友力勸業者報警提告侵佔，但善良的老闆娘卻回應「謝謝，辛苦錢，希望她們能歸還就好」，不少善良鄉親見文章，也頻問是在賣什麼、賣到幾點，要立即趕往去捧場，但可惜老闆娘回應「感謝！已收攤，只希望阿姨能將錢送去派出所」，也有人留言安慰「財去人安樂」、「花錢消災，好心會有好報的」。

▲受到許多鄉親安慰，攤商頻頻道謝，也說會想開一點。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

北港警方呼籲民眾，為了避免不慎觸法，在路上撿到錢或遺失物，若是不知道失主是誰，最正確方式就是立即交給附近的警察機關。警察機關接獲遺失物後，便會依照相關規定進行登記，並嘗試聯絡失主或進行公告程序。

如果基於一時貪心將遺失物據為己有，就會有觸犯《刑法》第337條「侵占遺失物罪嫌的問題，最高可以科處新台幣1萬5000元的罰金」。

▲攤商以為婦人跌倒欲攙扶，事後卻發現是為了撿自己掉地上的現金，將過程PO上臉書社團淚求阿姨快還辛苦錢。（圖／記者蔡佩旻翻攝）