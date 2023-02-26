塞車近半小時仍力挺　侯友宜南下助陣林明溱：南投好、台灣共好

▲侯友宜輔選林明溱。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

228連假也是南投立委補選黃金周，繼昨日台北市長蔣萬安下南投立挺國民黨候選人林明溱，強調「執政黨在國會不缺投票部隊」，新北市長侯友宜今（26）日上午也到南投幫國民黨候選人林明溱輔選，不過卻因228連假出遊人潮多，導致塞車遲到近半小時。侯表示，自己與林明溱認識多年，林在南投付出很多心力，期待林在中央發揮對南投的了解，讓南投好、中台好、台灣共好。

侯友宜今日上午到南投集山路市場陪同林明溱拜票，被問到會拉到哪個年紀族群選票？侯友宜則說，每個族群對林明溱都很重要，林這麼多年對縣政嫻熟，也對南投大小事瞭若指掌，林明溱腳踏實地，事必躬親，認真努力做事，知道南投欠缺那些東西來補強，林對各族群 ，不管老少幼都全力以赴，知道南投哪邊不足，可以到中央將南投建設，跟南投縣長許淑華並肩作戰，讓南投發展更好。

至於民進黨近期炮口對準林明溱，揭發包括豪宅爭議、財產來源不明、縣府5年考察133次未公開考察報告等，侯友宜指出，與林明溱相識多年，林在南投付出很多心力，為南投建設展開不一樣優質環境，看到一步一腳印真的奉獻給南投，像是道路增設、工業區擴大，還有社會弱勢族群福利都全力以赴，對林認真做事態度，肯定且支持，期待林在中央發揮對南投的了解，跟大家一起並肩作戰，讓南投好、中台好、台灣共好。