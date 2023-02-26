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黃德清驚爆婚外情請辭　侯友宜認了：新北市消防工作會繼續努力

▲▼新北市長侯友宜，出席2月警察治安會報前聯訪，回應針對郭台銘跟王金平傳出下午要會面消息。（圖／記者呂佳賢攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者呂佳賢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

新北市消防局長黃德清今（26）日遭媒體爆料涉及外遇，由於自覺影響市府形象向市長侯友宜請辭獲准；市府發言人張愛晶也證實黃德清請辭，但不便評論私領域事情。新北市長侯友宜今日上午前往南投為立委補選候選人林明溱站台受訪時表示，黃已經辭職，新北市消防安全工作會繼續努力，會繼續守護新北市民的安全。

黃德清從2006年起就職掌新北市消防局，並且已婚多年，卻遭爆料有一段長達6年的婚外情。根據《CTＷANT》報導， 黃德清與外遇對象感情生變，去年12月上旬，女方打算斬斷多年的不倫戀，豈料黃德清卻不肯放手，苦苦哀求，期待能挽回感情，女方因不堪其擾，憤而向週刊投訴。對此，黃德清表示，自己身為政務官，此事已影響市府形象，因此即日起辭去消防局長一職。

侯友宜今日上午下南投為林明溱輔選，大讚林明溱多年來對市政嫻熟以外，也對南投大小事瞭若指掌，重要的是他腳踏實地、事必躬親，認真努力做事，知道南投需要什麼就能來補強，更重要的是讓南投那些不足的地方，可以到中央好好與許淑華縣長並肩作戰。

至於新北市消防局長黃德清被驚爆有一段長達6年婚外情，近半個月還演變成一段遊走跟蹤騷擾法律邊緣的歹戲。侯友宜說，黃德清已經辭職，新北市安全消防安全工作會繼續努力，會繼續守護新北市民的安全。

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