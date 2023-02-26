分析／力阻賴清德首戰告捷　藍諸侯輪番助陣林明溱「肉搏催票」

▲蔣萬安昨赴南投輔選林明溱。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

南投立委補選將於3月4日投開票，國民黨徵召前縣長林明溱應戰，民進黨則派出縣長選舉落敗的蔡培慧再接再厲。由於這是民進黨魁賴清德與國民黨魁朱立倫首度操盤對陣，賴親率綠營大軍壓境，一下子把南投立委補選拉到全國級選戰；朱則調派戰將大舉南下，並親自致電邀請執政首長輔選，25日有台北市長蔣萬安、26日新北市長侯友宜、27日台中市長盧秀燕、28日桃園市長張善政，使228假期每天都有大咖站台，力拼團結勝選。

藍營人士憂心忡忡表示，民進黨全黨打一人有如過去「中二補選」，硬將戰局扭轉成五五波，讓國民黨心驚膽顫。而為了不讓民進黨谷底爬升，也不讓賴清德首戰告捷，並且延續朱立倫九合一大選至今的不敗戰績，朱多次陪同林明溱跑行程，舉凡地方餐會、宮廟參拜、市場掃街等，手把手帶著林明溱跑了一攤又一攤。秘書長黃健庭亦多次合體林明溱，並親率青年團南下助陣，盼以此吸引青年選票。而國民黨組發會主委許宇甄、文傳會副主委林家興、文傳會發言人楊智伃、李明璇等人亦陸續趕赴南投，協助加強陸戰與空戰。

面對民進黨一波波議題攻勢，藍營人士直言，在地耕耘多年的林家，自恃「穩贏」而輕敵，綠營出手一系列「為子蓋豪宅」、「文宣政見3天58場告別式」、「安插兒子進縣府做黑官（縣長特助）」、「立委父傳子」猛攻，個個打中要害，耳語已在地方發酵，讓藍綠幾乎已是五五波。

林明溱在黨中央協助下，國民黨發言人林家興、楊智伃、李明璇等青年戰將接連召開記者會迅速回應，更積極反批民進黨是「民主奧步黨」，指控綠營透過「假民調」來「真抹黑」，並質問蔡培慧挺萊豬、擋疫苗，貫徹「攻擊就是最佳防禦」戰術。此外，林明溱也接受「以訟止謗」建議，正式向法院提告民進黨議員沈夙崢「意圖使人不當選」，欲透過司法遏止抹黑。

近日邁入228連假，同時也是南投立委補選的關鍵黃金周，黨務高層指出，朱立倫親自致電新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政等執政縣市首長，邀請他們在連假期間幫林明溱輔選。

25日是蔣萬安與前立委顏寬恒，幫林明溱站台輔選；26日是侯友宜陪同車掃；27日有黃金周造勢晚會，盧秀燕將偕雲林縣長張麗善、彰化縣長王惠美、嘉義市長黃敏惠等中南部女性縣市首長合體站台，營造「女力」氣勢；後天28日則是張善政陪同車掃，等於假期每一天都有大咖加持。

▼朱立倫赴南投輔選林明溱。（圖／國民黨提供）

地方人士進一步指出，林明溱一手拉拔的現任縣長許淑華，也十分關心選情，為此她已找來去年參選縣長時的各鄉鎮輔選幹部，重新啟動組織系統，倒數關頭她也會積極站台輔選。至於外傳鴻海創辦人郭台銘有意共襄盛舉，朱立倫、林明溱對此都表示歡迎；據了解，相關行程仍在溝通安排之中，有待郭辦正式公布。

此外，朱立倫徵召林明溱時，原本有意投入補選的議員游灝、宋懷琳不免心懷失望。而為了促進實質整合，楊智伃18日上午逐一通知媒體記者「宣布重大消息」，當天中午在朱立倫見證下，林明溱、林儒彬父子宣布不會投入2024立委選舉，用行動落實朱立倫「無私無我」價值，也讓游灝、宋懷琳卸下心防，攜手團結勝選。

游顥表示，本次補選是一場回歸藍綠對決的選戰，關鍵在實際投票率；他會請他所有的支持者，全力於3月4日當天出門投給林明溱，守住這一席南投立委，戰勝對手的抹黑戰術，不要被民進黨趁虛而入。