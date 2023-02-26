影／選舉公報夾黑函　民進黨踢爆：林明溱疑違法要選務人員發

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記者呂晏慈／台北報導

南投縣立委補選將在下周開始投票，民進黨南投縣議員沈夙崢26日踢爆一段影片證據指，有選務人員在發送選舉公報時，附上攻擊民進黨候選人蔡培慧、宣傳國民黨候選人林明溱政績的文宣，離譜行徑已經明顯違反「行政中立」原則，也有違反《公職人員選舉罷免法》的疑慮。

▲民進黨指控有選務人員發送選舉公報時夾帶黑函。（圖／民進黨提供）

沈夙崢質疑，在影像畫面中，看到一位中年婦女帶著投票通知單，鬼鬼祟祟地走進大樓，並挨家挨戶的投遞，將投票通知單夾帶抹黑蔡培慧的文宣一同放在民眾家中。

沈夙崢指出，眾所周知，選舉公報是由鄰長發送，而鄰長分送公報時若夾帶特定候選人的文宣，已對選務中立、行政中立造成嚴重威脅，恐涉嫌違反《公職人員選舉罷免法》、《公務人員行政中立法》、《公務員服務法》等規定，請選務人員不要以身試法，倘若受到壓力，應立即反應。

民進黨南投縣黨部主委蔡銘軒表示，地方賄選的風聲已經強烈到法務部派駐專責檢察官到南投，林明溱還這樣高調請鄰長發文宣，請問林明溱，要不要承認自己就是地方賄選的嫌疑犯？要不要為了敗壞選風而道歉？

蔡銘軒直言，林明溱的選舉手段非常惡劣，過去就曾因為賄選而被判刑6個月，如今又捲入違法運用職權要求公務員幫他發文宣的風波，請南投鄉親一定要用選票教訓林明溱，讓「選舉偷吃步、施政沒半步」的林明溱離開南投政壇。

另針對林明溱今天對此回應「我都不知道」等語，民進黨副秘書長黃建嘉批評，選務人員都非常認真、辛苦，不會無故在發送選舉公報、選舉通知單時夾帶林明溱陣營攻擊蔡培慧的文宣，因此，合理推測是林明溱陣營強迫選務人員，抑或是以其他利誘方式要求選務人員聽林明溱指揮。

黃建嘉也說，林明溱在地方從政30年，選務人員受到壓迫卻敢怒不敢言。因此，這次「行政不中立」的風波，請林明溱不要甩鍋，要向社會大眾好好說明，掌權30年、曾經賄選被判刑確定的林明溱，請向南投縣民道歉，為何選風為何變成如此？

▲沈夙崢（右）、蔡銘軒（左）舉行記者會呼籲選務行政中立。（圖／民進黨提供）