國民黨2024亂鬥？　洪孟楷憂喊：初選提名謹記「三合」

▲國民黨立委洪孟楷。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨九合一大勝，支持者期待憑藉這股氣勢拿下2024，但藍營布局之初卻紛擾不斷，不只總統人選卡關，立委選舉也出現「世代交替」，還扯出黨工無薪水可發、區黨部關門的狀況。對此，國民黨立委洪孟楷表示，黨中央給的補助真的捉襟見肘，但對他來說黨就像家，家醜不外揚，在目前的這階段，「三合」是必須重視。

國民黨台北市議員徐巧芯有意挑戰立委，但卻因日前傳出的「大局條款」傷心落淚，遭同黨議員秦慧珠酸她是一哭二鬧三上吊。徐巧芯向秦慧珠喊話，「我們不是仇人，只是希望有個公平的初選」。秦慧珠則質疑，當大家吵著要去選立委，要求「公平的初選機制」時，國民黨的戰將們，可有人關心台北市黨部主委黃呂錦茹請辭、區黨部關門、黨工無薪水可發，已陸續失業的情況？

洪孟楷表示，在新北市29個行政區各地的小黨部，不管是人員還是租金相關費用，都由各地自行負擔，背負的壓力可想而知，而他身為新北第一選區的立委，在黨員薪水或地方租金也盡力協助，因為大家都是朝同個目標前進，自己半年多下來擔任文傳會主委，也沒有拿過黨中央任何的薪水。

洪孟楷說，黨就像家，家醜不外揚，但家也不是一個講理的地方，很多時候話說開，很多不具名或是未經和實的消息真的不用刻意去談，因為真的討論了，反而給有心之人見縫插針的機會。

洪孟楷強調，什麼時間點推出2024總統或立委候選人真的不是很重要，重要的是推出來的人選一定要最強，能贏下2024的大選的組合，這才是最重要的，因此，國民黨現階段必須重視過程心平氣和、第二，在野一定要整合、第三，推出最強組合。這是大家共同的目標，黨中央也好，或是有志參選2024的人，一定會往這個目標並督促黨中央一同邁進。