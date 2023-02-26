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氧氣罩落下！175人客機高空急速下降10分鐘　乘客看窗外超崩潰

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯「羅西亞航空」（Rossiya Airlines）一架客機載著175人起飛升空，但就在準備降落前，乘客座位區上方的氧氣罩紛紛落下，在10分鐘內急速下降。不過部分氧氣罩未能正常落下供乘客使用，引發恐慌，部分乘客宣稱，當時幾乎快要窒息。

綜合每日郵報、中國報報導，這架波音737-800客機自索契（Sochi）起飛，機上載著167名乘客、8名機組人員，飛行約5.5個小時後，準備降落。然而就在降落程序開始的3分鐘前，機艙壓力調節系統突然失靈，機組人員決定降下氧氣罩供乘客使用。

▲▼ 。（圖／翻攝自Telegram）

▲班機還沒降落，乘客座位區上方的氧氣罩突然落下。（圖／翻攝自Telegram）

乘客尤莉亞（Yulia）直說，當時睡到一半突然醒來，因為耳朵非常痛，睜開眼睛才發現燈已經在閃爍，氧氣罩掉了下來，機上一片恐慌，「飛機好像在下墜，以令人不敢相信的速度朝地面靠近，太可怕了」，在機組人員沒有通知發生何事的狀態下，趕緊繫好安全帶、戴上氧氣罩。

尤莉亞進一步說明，也許是恐慌症發作，感到非常害怕、無法正常呼吸，「沒有足夠的氧氣，開始有窒息的感覺，我看著窗外……我已經和我丈夫訣別，給他寫了一條訊息、發了一張照片」。

另名乘客薩爾塔諾夫（Andrey Saltanov）透露，當時耳朵相當不舒服，旁邊乘客的氧氣罩甚至沒有掉落。另名乘客則表示，機艙突然變得很冰冷，不戴上氧氣罩難以呼吸。

所幸飛機在急速下降之後，開始平穩飛行，機組人員告知完成緊急下降程序，最終順利降落在西伯利亞城市克拉斯諾亞爾斯克（Krasnoyarsk）。這起事件造成機上5人因艙壓急劇下降送醫接受治療，相關單位已展開刑事調查。

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