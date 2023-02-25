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CNN：中國擬提供普丁援助　向俄羅斯運送無人機、彈藥

▲▼俄羅斯總統普丁與王毅會晤。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁與王毅會晤。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

俄國侵略烏克蘭至今已屆滿一年，中國國務委員、中共中央外事辦公室主任王毅先前造訪莫斯科，並獲俄國總統普丁接見。先前就有美國情報顯示，中國恐向俄國提供致命援助，如今又有3名知情人士爆料，中國正在考慮向俄國提供無人機、彈藥，用於俄軍侵烏戰爭，不過北京當局還未做決定。

根據《CNN》，先前美國國務卿布林肯（Antony Blinken）就曾經表示，以美國掌握到的情資，充分顯示中國正在考慮向俄國提供致命援助的可能性，美國正密切關注，3名知情人士透露更為具體的細節，表示美國情報顯示，中國政府正在考慮向俄國提供用於烏克蘭戰爭的無人機、彈藥。

儘管北京當局仍未做出最終決定，但美國情報官員發現，從最近幾周蒐集到的資訊一直表明，中國現在正傾向於提供俄國無人機、彈藥等設備，目前北京與莫斯科當局正在就提供範圍、價格進行談判。

報導指出，其實美國與其他盟友從上周起就針對向俄羅斯提供致命援助一事，向中國公開提出警告。雖然美國國家安全委員會、國務院拒絕針對中國是否提供俄國援助一事置評，且美國官員也不願具體透露美國所掌握到的情報，但高級官員表示非常擔憂，他們在過去一周積極與盟友和合作夥伴分享情報。

針對是否向俄國提供援助，中國外交部發言人汪文斌24日在例行記者會表示，「中國一直採取謹慎和負責的態度對待軍備出口，不向衝突地區或交戰國家出售任何武器。」

消息人士分析，中國向俄國提供的無人機、彈藥，可能是用於手持武器等小型武器，而並非是大型火砲，這將標示著中國對俄國的援助明顯升級。據悉，迄今為止，中國對莫斯科當局的支持，主要侷限在透過中國企業向俄國提供頭盔、防彈衣、衛星圖像等非致命裝備。

德國媒體《明鏡周刊》（Der Spiegel）率先指出，中國可能向俄國提供無人攻擊機。

另外，消息人士也表示，其實北京當局一直在猶豫，是否該提供俄國可能被追溯為中國提供的致命設備，因為一旦被發現是中國所提供，恐怕將為中國引來國際反彈的風險，也因此至今為止中國題估俄國軍方的裝備，大多為規模很小的非致命武器，而且是透過中國企業完成的，屆時北京當局代表的中央政府能夠向國際推諉責任。

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