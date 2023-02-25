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中國駐歐盟大使：烏克蘭問題遷怒中國不理性

▲▼中國駐歐盟大使傅聰。（圖／翻攝自環球時報）

▲中國駐歐盟大使傅聰。（圖／翻攝自環球時報） 

文／中央社

中國駐歐盟大使傅聰批評，歐洲在烏克蘭問題上遷怒中國的情緒「很不理性」，中國無法完全同意歐盟一些立場，但不希望烏克蘭問題影響到中歐關係；他透露歐盟領導人上半年可能訪中。

俄烏戰爭24日屆滿週年，以美國為首的西方國家、北約及歐盟再度聲援烏克蘭，並且譴責俄羅斯，同時質疑中國的調停立場。

陸媒「環球時報」今天刊出訪問傅聰內容，指中央外事工作委員會辦公室主任王毅14日至22日訪問歐洲，並出席德國慕尼黑安全會議，此訪正值俄烏衝突爆發一週年之際，受到國際高度關注，對此傅聰表示，王毅為期9天的訪問安排是在釋放「和平訊號」。

傅聰指出，王毅既訪問歐洲又訪問俄羅斯，旨在傳遞中國勸和促談的立場，中國對當前危機升級的局勢也感到十分擔心。

他說，王毅的訪問也釋放另一個重要訊息，即中歐關係不應受到烏克蘭問題的影響。

他表示，歐洲當下在烏克蘭問題上遷怒於中國的情緒「很不理性」，中國無法完全同意歐盟在烏克蘭問題上的一些立場，但不希望烏克蘭問題影響到中歐關係的發展。

傅聰認為，雖然中歐面臨一些問題，但他對中歐關係回暖持非常樂觀的態度，並透露歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）和歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）有望在今年上半年訪問中國。

他同時透露，中歐間其他一些高級別磋商機制也將很快恢復，雙方有望很快迎來非常頻繁的高層互訪；另也向歐盟提出雙方可同時取消制裁，以重啟「中歐全面投資協定」。

傅聰先前曾表示中歐之間存在分歧，其中「頭號問題就是台灣問題」。對此他對環球時報老調重彈，稱歐盟不應有所謂「歐盟的一中政策」，無權對一個中國原則作出單方面的解釋。

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