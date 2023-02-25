　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

職缺「養雞場長」月薪17.6萬　眾人一看地點怕了：再多錢也不去

▲▼荷蘭出產的雞蛋被驗出含有殺蟲劑芬普尼。（圖／達志影像／美聯社）

▲養雞場長月薪17.6萬台幣，但地點在非洲。（圖／達志影像／美聯社）

記者柯沛辰／綜合報導

年薪百萬「出國養雞」，你願意嗎？山東青島一家公司近日招聘「養雞場長」，月薪3萬到4萬元人民幣（約新台幣13.2萬至17.6萬元），還有績效獎金、年假、年終及來回機票，瞬間讓大量微博網友心動。不過，眾人一看到養雞地點在非洲的迦納及坦尚尼亞，不禁陷入猶豫。

綜合陸媒報導，山東陳氏潤泰國際貿易公司開出職缺，招聘2名全職「養雞場場長」，月薪落在台幣13.2萬至17.6萬元，而且不要求學歷、性別，只要求年齡50歲以下、具備1到3年的雞隻飼養管理經驗。

▲▼職缺「養雞場長」月薪17.6萬　眾人一看地點怕了：再多錢也不去。（圖／翻攝自微博）

▲企業高薪招募養雞場長，引發網友熱議。（圖／達志影像／美聯社）

許多網友一看到招聘廣告，紛紛激動留言「我太喜歡養雞了」、「我出自農村，我家特會養雞，還缺人嗎」、「我會雞語，讓我來」、「在最該養雞的時候選擇了讀書」、「怎麼有這麼好的事，到了會嘎腰子嗎」、「我去我去！！小時候幫爺爺奶奶餵過雞，我有工作經驗！」

不過，當眾人看到工作地點在東非坦尚尼亞、西非迦納，必須長期駐外時，都不禁卻步，「非洲禽流感肆虐，想養活雞真不容易」、「給再多錢也不去坦尚尼亞那個地方。愛滋病、瘧疾、飢荒、乾旱，還有戰亂，恐怖分子、突發航空事故...」

▼儘管看到地點在非洲，但還是有不少人躍躍欲試。（圖／翻攝自微博）

▲▼職缺「養雞場長」月薪17.6萬　眾人一看地點怕了：再多錢也不去。（圖／翻攝自微博）

然而，還是有少部分網友興致勃勃，「什麼是比窮更可怕的」、「月薪3萬死總比窮死開心」、「主要是想去見見世面」、「這待遇的話可以了」掀起熱議。

事隔幾天，山東陳氏潤泰公司受訪時表示，近期因為招聘信息「火」了，有不少人前來諮詢，但都沒有達到符合崗位要求的人員。

至於為何開出這樣的薪資？工作人員解釋，職位對應聘者的技術、經驗等都有較高要求，薪資會根據應聘者的工作能力而定。

▼陳氏潤泰企業受訪後，貼出詳細職缺需求；點圖可放大。（圖／翻攝自微博）

▲▼職缺「養雞場長」月薪17.6萬　眾人一看地點怕了：再多錢也不去。（圖／翻攝自微博）

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
台灣大哥大併台灣之星「砍價85億」　深夜正式拍板
雪崩式降溫！急凍探9度「最冷時間曝」　一圖看228連假天氣
遭分屍名媛是「天王嫂閨蜜」！　IG最後貼文曝光
創辦人媳婦遭分屍！頭顱藏冰櫃「殘肢被煮」　譚仔集團回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

職缺「養雞場長」月薪17.6萬　眾人一看地點怕了：再多錢也不去

28歲名媛遭碎屍「煮成2鍋人肉湯」　警破門驚見電鋸、切肉機

香港28歲名媛遭分屍！被載走最後身影曝光　駕駛身份竟是他

譚仔創辦人媳婦遭分屍！頭顱藏冰櫃「殘肢被煮」　譚仔集團回應了

28歲正妹名媛遭「碎屍斷頭」　港警抵現場！鄰居驚：聽到女人叫聲

快訊／香港28歲名媛被殺「屍體遭肢解」　冰櫃找到頭顱殘肢

國台辦：「九二共識」與「一國兩制」概念不同　民進黨在混淆視聽

身體不規則流血…6歲妹一查「子宮頸癌」　媽愣：怎麼會得這種病

她聊天傳「這5個字」後男友猝死　法院判賠他媽73萬元

外送小哥「爬6F送餐」狂跑喘不過氣…下秒倒地亡　全場驚嚇畫面曝

出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單

吳宗憲上陸綜「重摔躺地」超驚險　椅子折成兩半「鐵條插出」

門關太快！學生2站下不了車　司機1分鐘怒斥：挑戰我嗎？

爺奶帶孫子出遊玩2天　爸媽演不捨→關門歡呼

正妹聯合撈麵師傅 逗趣合跳「黑桃A」

李寶英《代理公司》被母拋棄35年　「媽媽，我很想妳...」她大淚崩

圭賢「唯一沒按PICK」被虧爆XD　朴載範笑：要不要下車謝罪？

萬華2女見醉男1搭訕1偷錢　他5萬現金不見大吼人跑光

印尼16個月大男嬰重27公斤　尿布穿XXXL！爸衣服也能穿

陳妍希爆「陳曉生活技能0」遭轟　曝他貼心舉動「飯前幫試每道菜」

職缺「養雞場長」月薪17.6萬　眾人一看地點怕了：再多錢也不去

28歲名媛遭碎屍「煮成2鍋人肉湯」　警破門驚見電鋸、切肉機

香港28歲名媛遭分屍！被載走最後身影曝光　駕駛身份竟是他

譚仔創辦人媳婦遭分屍！頭顱藏冰櫃「殘肢被煮」　譚仔集團回應了

28歲正妹名媛遭「碎屍斷頭」　港警抵現場！鄰居驚：聽到女人叫聲

快訊／香港28歲名媛被殺「屍體遭肢解」　冰櫃找到頭顱殘肢

國台辦：「九二共識」與「一國兩制」概念不同　民進黨在混淆視聽

身體不規則流血…6歲妹一查「子宮頸癌」　媽愣：怎麼會得這種病

她聊天傳「這5個字」後男友猝死　法院判賠他媽73萬元

外送小哥「爬6F送餐」狂跑喘不過氣…下秒倒地亡　全場驚嚇畫面曝

職缺「養雞場長」月薪17.6萬　眾人一看地點怕了：再多錢也不去

丹丹漢堡紅在哪　他不服「究竟誰吹的」！老饕曝1稱霸關鍵

民眾提供熱飲及卡片　感謝南消崇善分隊協助卡戒解套

178公分、年薪250萬只算是「普男」　PTT鄉民哭：標準通膨了嗎？

蘆洲治安大掃蕩！違停仔竟是通緝犯　警方2月破獲逾500件刑案

永和酒醉女「扯髮出3拳」打男運將：服務業嗆三小　他被打到道歉

吳宗憲直播合體蓉蓉夯炸「日業績破千萬」　怒網路盜圖認明正版

28歲名媛遭碎屍「煮成2鍋人肉湯」　警破門驚見電鋸、切肉機

《禹英禑》改編的真實案件！賭博彩券主角現實故事　比電視劇更扯

英國對俄新制裁　納Rosatom相關人、打擊俄羅斯軍工業

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

大陸熱門新聞

香港28歲名媛被殺　屍體遭肢解

創辦人媳婦遭分屍　譚仔集團回應

香港名媛遭分屍　最後身影曝光

名媛遭碎屍亡　警抵現場！鄰居：曾有女人叫聲

她傳「5個字」後男友猝死　法院判賠73萬

小六童「全身冒紅斑」！轉診大醫院：已癌症晚期

學校送新生「全新iPhone14」不要還能換現金

28歲名媛遭電鋸、切肉機碎屍　煮成2鍋湯

身體不規則流血…6歲小妹一查子宮頸癌

旅館買春「嫖到妻子」！他一看正臉動手痛毆

女按摩後癱瘓…送急診一查癌末

工程師辭職開早餐店！年收入翻倍讓他嗨了

外送小哥爬6F送餐狂跑喘不過氣…下秒倒地亡

女醫臉變形！收拾尪東西得知「恐怖真相」

更多熱門

相關新聞

28歲名媛遭電鋸、切肉機碎屍　煮成2鍋湯

28歲名媛遭電鋸、切肉機碎屍　煮成2鍋湯

香港時裝界28歲名媛蔡天鳳21日失蹤，不料24日被尋獲時，已遭殺害碎屍。警方調查後，懷疑前夫一家涉嫌重大，迅速拘捕2男1女到案。警方透露，位在大埔龍尾村的租屋處是幾周前才租用，且單位內精心布局，有切肉機、電鋸等工具，還有2鍋疑似人肉湯，懷疑此案早有預謀。

陸企17.5萬月薪徵「養雞人」　網一看地點全縮了「給再多都不去」

陸企17.5萬月薪徵「養雞人」　網一看地點全縮了「給再多都不去」

1歲寶寶坐學步車　翻滾摔下樓梯

1歲寶寶坐學步車　翻滾摔下樓梯

7歲男童鞭炮扔下水道　當場被炸死

7歲男童鞭炮扔下水道　當場被炸死

香港貨輪日韓海域間沉船　2人死亡9人失蹤

香港貨輪日韓海域間沉船　2人死亡9人失蹤

關鍵字：

養雞養雞場長東非坦尚尼亞粵港澳要聞

讀者迴響

熱門新聞

香港28歲名媛被殺　屍體遭肢解

創辦人媳婦遭分屍　譚仔集團回應

遭分屍名媛是「天王嫂閨蜜」！IG最後貼文曝

獨／哆奇員工全離職苦主虧大了

周迅爆秘婚「23年摯友男星」！　網一面倒挺

香港名媛遭分屍　最後身影曝光

台灣大砍價85億　正式合併台灣之星

婚禮當天　新娘目睹「新郎被哺乳畫面」崩潰

獨／張立昂胸悶就醫「肺塌陷」緊急插管手術

女星交往3月閃婚「節目熱吻放閃」　6年後離婚了

女星自爆「初夜」給超帥前任　試車結果超傻眼

劉亞仁體毛被驗出「第三種毒」　公司回應

吳宗憲錄大陸節目重摔！躺地「鐵條插出」畫面曝

最難訂日料吃到飽台北第2間店來了

照大腸鏡首見！驚見「雙頭龍」在肚內

更多

最夯影音

更多
出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單

出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單
吳宗憲上陸綜「重摔躺地」超驚險　椅子折成兩半「鐵條插出」

吳宗憲上陸綜「重摔躺地」超驚險　椅子折成兩半「鐵條插出」

門關太快！學生2站下不了車　司機1分鐘怒斥：挑戰我嗎？

門關太快！學生2站下不了車　司機1分鐘怒斥：挑戰我嗎？

爺奶帶孫子出遊玩2天　爸媽演不捨→關門歡呼

爺奶帶孫子出遊玩2天　爸媽演不捨→關門歡呼

正妹聯合撈麵師傅 逗趣合跳「黑桃A」

正妹聯合撈麵師傅 逗趣合跳「黑桃A」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面