職缺「養雞場長」月薪17.6萬　眾人一看地點怕了：再多錢也不去

▲養雞場長月薪17.6萬台幣，但地點在非洲。（圖／達志影像／美聯社）

記者柯沛辰／綜合報導

年薪百萬「出國養雞」，你願意嗎？山東青島一家公司近日招聘「養雞場長」，月薪3萬到4萬元人民幣（約新台幣13.2萬至17.6萬元），還有績效獎金、年假、年終及來回機票，瞬間讓大量微博網友心動。不過，眾人一看到養雞地點在非洲的迦納及坦尚尼亞，不禁陷入猶豫。

綜合陸媒報導，山東陳氏潤泰國際貿易公司開出職缺，招聘2名全職「養雞場場長」，月薪落在台幣13.2萬至17.6萬元，而且不要求學歷、性別，只要求年齡50歲以下、具備1到3年的雞隻飼養管理經驗。

▲企業高薪招募養雞場長，引發網友熱議。（圖／達志影像／美聯社）

許多網友一看到招聘廣告，紛紛激動留言「我太喜歡養雞了」、「我出自農村，我家特會養雞，還缺人嗎」、「我會雞語，讓我來」、「在最該養雞的時候選擇了讀書」、「怎麼有這麼好的事，到了會嘎腰子嗎」、「我去我去！！小時候幫爺爺奶奶餵過雞，我有工作經驗！」

不過，當眾人看到工作地點在東非坦尚尼亞、西非迦納，必須長期駐外時，都不禁卻步，「非洲禽流感肆虐，想養活雞真不容易」、「給再多錢也不去坦尚尼亞那個地方。愛滋病、瘧疾、飢荒、乾旱，還有戰亂，恐怖分子、突發航空事故...」

▼儘管看到地點在非洲，但還是有不少人躍躍欲試。（圖／翻攝自微博）

然而，還是有少部分網友興致勃勃，「什麼是比窮更可怕的」、「月薪3萬死總比窮死開心」、「主要是想去見見世面」、「這待遇的話可以了」掀起熱議。

事隔幾天，山東陳氏潤泰公司受訪時表示，近期因為招聘信息「火」了，有不少人前來諮詢，但都沒有達到符合崗位要求的人員。

至於為何開出這樣的薪資？工作人員解釋，職位對應聘者的技術、經驗等都有較高要求，薪資會根據應聘者的工作能力而定。

▼陳氏潤泰企業受訪後，貼出詳細職缺需求；點圖可放大。（圖／翻攝自微博）