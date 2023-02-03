7歲男童鞭炮扔下水道　人孔蓋爆裂「當場炸死他」1死2傷

▲家屬接獲噩耗，絕望癱坐在地，痛哭失聲。（圖／翻攝自微博）

記者柯沛辰／綜合報導

河南一名7歲男童1日跟朋友在路邊玩耍，把鞭炮扔進下水道，結果人孔蓋炸飛爆裂，導致男童當場被炸死，另外2名同伴也受傷送醫。

綜合陸媒報導，2月1日晚間7點多，漯河市召陵區韶山北路有3個小朋友在路邊玩鞭炮，釀成1死2傷的悲劇。目擊者史姓男子表示，當時其中一個小孩突然把鞭炮扔進下水道，下水道頓時翻騰出熊熊烈火，將人孔蓋炸得粉碎，導致一名男童當場慘死。

史姓男子透露，3個小朋友都是附近商家的孩子，年齡均在7歲左右，另外2名小孩被送往醫院救治。死者家長接獲噩耗，立刻趕抵現場，但見情況慘烈，當場癱軟在地，痛哭失聲。目前警方正在進一步調查此事。

微博網友看完紛紛留言，「說句不好聽的，還好不是路人枉死」、「熊孩子導致的悲劇...」、「每年基本都能看到這種新聞」、「誰都負不了責，三家家長一個都不跟，那只能自己後悔去了」、「家長：孩子還小怎麼教？等他長大了就懂了。結果再也沒機會長大了」。

當地消防提醒，城市下水道中有大量污水和垃圾形成的沼氣，沼氣遇到明火會爆炸，尤其在密閉空間裡，一旦點燃相當危險，所以在燃放煙花爆竹時，一定要注意觀察周圍環境，遠離井蓋。

▼漯河市召陵區安全生產委員會辦公室也證實這起案件。（圖／翻攝自微博）