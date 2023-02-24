陸企17.5萬月薪徵「養雞人」　網一看地點全縮了「給再多都不去」

▲肉雞養殖場。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

山東青島一間企業開出月薪4萬元人民幣（約17.5萬元新台幣）招聘養雞場場長，條件是需具備豐富的蛋種或肉雞飼養管理、疾病防治經驗等，男女均可，還有績效、年假、年終獎金。消息一出立即引起廣大迴響，不過，就當網友仔細看清工作地點在非洲坦尚尼亞時，便紛紛卻步了，有網友稱，「瘧疾、戰亂...給再多錢也不去」。

▲陸企高薪招募養雞場場長，工作地點在非洲坦尚尼亞。（圖／翻攝微博）

《紅星新聞》報導，據其招聘需求顯示，作為負責人，管理過5萬套以上種雞場3年以上或大型養雞場5年以上；畜牧獸醫相關專業畢業；具備良好的團隊合作能力，熟悉各種雞場各項操作，並能給工作人員進行培訓和示範指導；願意駐外，男女均可。

對此，網友議論紛紛，「有點心動，不是為了錢，只是聽說比較艱苦，想去磨練一下自己」；「還有什麼是比窮更可怕的」；「有命花嗎？非洲的氣候水土能適應不？病了可沒有好條件看病！」；「有這種好事，不會是把人騙過去取腰子的吧」。

對於招聘資訊引來熱議，該企業工作人員表示，場長只要工作經驗足夠，是可以達到所說的工資標準，「但是該地的工作環境和國內還是有差別，比較艱苦，當地氣候和國內不一樣，有的人不適應當地的氣候就不幹了，不是所有人都可以適應的，有很多發簡歷的，真正適合的不是特別多。」

工作人員還提到，該職缺需要工作經驗足的人擔任，不考慮20歲以下的年輕人來應徵，「年輕人如果要應聘只能從基礎做起。」