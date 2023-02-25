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大陸 大陸焦點 特派現場

16歲少年課金88萬要求退款　一查驚見他陪打電動「早狂賺789萬」

▲▼王者榮耀,騰訊,手機遊戲。（圖／CFP）

▲16歲少年課金88萬台幣，以自己仍是未成年為由要求退款，沒想到法院一查，發現他早已大賺近800萬元。（示意圖／CFP）

記者柯沛辰／綜合報導

廣東省廣州市一名16歲少年近2年在手遊儲值20萬元人民幣（約新台幣88萬元），卻以自己是未成年人為由要求平台退款，還一狀告上法院。不過，法院發現，少年早就靠遊戲大賺179萬元（約新台幣789萬元），認定他有民事行為能力，因此近日駁回他的退款要求。

根據《西部決策》報導，廣州市中級人民法院24日公布這起案例，稱少年2年來多次在手遊App儲值10元至5000元不等的費用，但要求平台退款無果，便向法院提告，稱自己是未成年人，遊戲公司應返還其儲值的20萬6401元人民幣及利息。

不過，法院調查後發現，少年在手遊內向其他玩家提供陪練、陪玩服務，並以此收費，近2年來就賺取了26萬餘元。此外，少年還創立公會，擔任公會長，在17個月的時間裡收入153萬餘元，合計達179萬餘元。（約新台幣789萬元）

法院認為，少年雖然年僅16歲，仍是未成年人，但收入遠超其所居住城市的最低月薪1810元人民幣（約新台幣7980元），已經能以自己的收入維持生活，應視為完全民事行為能力人，因此其儲值、消費等民事法律行為有效，並據此駁回少年全部退款請求。

▼少年靠著陪打電動、遊戲公會，大賺789萬元。（圖／CFP）

▲▼打電動,電動,電玩,遊戲。（圖／CFP）

 

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