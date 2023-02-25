28歲名媛遭碎屍「煮成2鍋人肉湯」　警破門驚見電鋸、切肉機

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大陸 大陸焦點 特派現場

28歲名媛蔡天鳳遭碎屍「煮成2鍋人肉湯」　警破門驚見電鋸、切肉機

▲▼香港28歲名媛蔡天鳳。（圖／翻攝自ig）

▲28歲名媛蔡天鳳遭殺害碎屍，遺體疑似遭殘忍烹煮。（圖／翻攝自IG）

記者柯沛辰／綜合報導

香港時裝界28歲名媛蔡天鳳21日失蹤，不料24日被尋獲時，已遭殺害碎屍。警方調查後，懷疑前夫一家涉嫌重大，迅速拘捕2男1女到案。警方透露，位在大埔龍尾村的租屋處是幾周前才租用，且屋內精心布局，有切肉機、電鋸等工具，還有2鍋疑似人肉湯，懷疑此案早有預謀。

綜合港媒報導，西九龍總區刑事部警司鍾雅倫表示，警方22日接獲報案後，立刻循線約談蔡天鳳前夫、前公婆、聲稱與蔡天鳳最後見面的司機（前夫胞兄），發現供詞有疑點，不料鄺姓前夫逃亡，因此先拘捕其餘3人，持續釐清案情。

警方指出，事發租屋處經過精心策畫，懷疑嫌犯早有預謀，例如設案地點是數星期前才租用，屋內僅有簡陋家具，其餘皆是削肉機、電鋸等大量支解工具，還備有雨衣、手套、面罩，且外牆窗戶都掛上帆布。

警方表示，現場未發現死者頭顱、手臂等，疑似已遭棄置，但冰櫃內有人體殘肢，以及受害人的身分證、信用卡等，所以正在調查該租屋處是不是第一兇案現場。

另外，遺體疑似遭烹煮，現場還有2鍋疑似混有人體組織的湯，但具體內容有待鑑識單位進一步調查，已先封鎖現場。

▲▼香港28歲名媛蔡天鳳。（圖／翻攝自ig）

▲前夫一家疑似因金錢糾紛，涉嫌殺害蔡天鳳，目前3人遭拘捕，前夫在逃中。（圖／翻攝自IG）

至於行兇動機，警方透露，懷疑是前夫一家與死者有數千萬的金錢糾紛，疑似不滿死者安排財產的方式，因而動了殺機，目前正全力緝捕死者前夫歸案。

死者蔡天鳳是譚仔米線創辦人、「五哥」譚澤均的媳婦，也是譚仔集團「太子爺」Chris的現任妻子。不料2月21日下午去接與前夫所生的女兒放學，坐上前夫胞兄的車，隨後不知所蹤。

▼蔡天鳳去接與前夫所生的女兒放學，不料踏入精心設計的死亡陷阱。（圖／翻攝自IG）

▲▼香港28歲名媛蔡天鳳。（圖／翻攝自ig）

 

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