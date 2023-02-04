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大陸 大陸焦點 特派現場

1歲寶寶坐學步車「翻滾下樓梯」！驚悚1分鐘曝　爸衝出門悔恨大吼

記者柯沛辰／綜合報導

廣東深圳一名王姓男子2日帶著2個孩子到鄰居家串門子，幾個孩子也玩在一塊，不料期間幾個小孩打開住家大門，引誘還坐著學步車的1歲男嬰追逐，導致男嬰連人帶車滾下樓梯。驚悚影片曝光後，引發網友熱議。

影片中可見，幾個年幼男童打開住家大門，還對著學步車上的男嬰說「來抓我呀！來抓我呀！」引誘男嬰追出門外。隨後，其中一名男童見男嬰追出來，立刻一個閃身躲回屋內，不料對方連人帶車跌落樓梯，嚇得3人當場愣在原地。

▲▼1歲寶寶坐學步車「翻滾下樓梯」！驚悚1分鐘曝　爸衝出門悔恨大吼。（圖／翻攝自微博）

▲其中一名男童開門，勾了勾手指引誘寶寶「來抓我呀！」（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，王男表示，小兒子剛滿1歲，本來坐著學步車在跟幾個哥哥玩耍，沒想到才離開自己視線不到1分鐘，就跟著哥哥們跑到了樓梯間，後來他聽聞聲響，趕緊衝出去查看，一見兒子跌落在樓梯下，當場嚇得不輕。

王男說，當時他趕緊跑下樓梯將人抱起，經過檢查，發現小兒子頭上腫了幾個包，嘴角也流血，所幸沒有生命危險，但回想起這件事情，至今還是覺得後怕。

許多網友看完紛紛留言，「這個真的怪不了隔壁小孩」、「大人自己不看緊怪誰，一分鐘也是沒看」、「幸虧有學步車」、「建議帶去醫院檢查一下，摔到頭可大可小」、「不能怪小孩，大人應該要看著」，但也有人認為「那個娃不開門就不會發生這事」、「那小孩確實推開了門」。

▼1歲寶寶衝出門後，隨後連人帶車摔下樓梯。（圖／翻攝自微博）

▲▼1歲寶寶坐學步車「翻滾下樓梯」！驚悚1分鐘曝　爸衝出門悔恨大吼。（圖／翻攝自微博）

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