公視小編一句「蛋荒」遭出征洗版　炎上半小時緊急改文

▲北部蛋荒引發民怨，不僅成為政治焦點，也在網路上掀起論戰。（圖／記者謝盛帆攝）

記者柯沛辰／綜合報導

公視新聞網報導台南一家牛肉湯店提供滷蛋吃到飽，但粉專一句「對照如今蛋荒」，引發部分網友不滿，遭出征洗版，最後不得不修改內容。不過，這件事在網路上看法兩極，也引發PTT網友討論。

原PO以「公視小編說有蛋荒 被出征到改文了」為題在PTT八卦版發文指出，繼華視新聞小編後，公視新聞小編也「皮在癢」，在引言中提到「蛋荒」兩個字，結果短短半小時就被出征到改文，把關鍵字拿掉。

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▲公視小編一句「對照如今蛋荒」，引發部分讀者不滿。（圖／翻攝自臉書）

貼文可見，許多讀者在新聞下方怒轟，「公視新聞撰文越來越誇張」、「是有多荒？小編的良心比較荒」、「公視變『紅/共』視」、「請問要怎麼滷蛋肉燥飯吃到飽但又蛋荒啊？」對此，臉書粉專「孟買春秋」也截圖批評，「蛋荒是荒誕離譜的形容，望周知。」

儘管有少數人力挺「打個蛋荒被出征到改文。陳吉仲都公開表示缺蛋了...」、「北部缺蛋現象是事實」、「陳吉仲都自打臉說一天少50萬顆蛋了」。不過，公視粉專貼文不久後仍拿掉「蛋荒」一詞。

▼許多人出征洗版，痛罵公視「誰准你們使用蛋荒這種詞的？」（圖／翻攝自臉書）

行政院長陳建仁23日表示，國內雞蛋供應確實約有7％短差，但政府積極進行雞蛋專案進口，並協調加工業者調節、調度，增加雞蛋產量，相信3月就可解決雞蛋問題。

農委會主委陳吉仲也證實，近期雞蛋每天缺口約50萬到80萬顆，以北部大型通路較受影響，已辦理短期專案進口，至3月底將進口500萬顆，供應每天40萬到50萬顆的加工業所需，也將投入33.76億元，執行為期3年的家禽產業現代化計畫。

▼PTT網友看法截然不同。（圖／翻攝自PTT）