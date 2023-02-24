　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

公視小編一句「蛋荒」遭出征洗版　炎上半小時緊急改文

 ▲▼雞蛋,蛋價,通膨,傳統市場,菜市場。（圖／記者謝盛帆攝）

▲北部蛋荒引發民怨，不僅成為政治焦點，也在網路上掀起論戰。（圖／記者謝盛帆攝）

記者柯沛辰／綜合報導

公視新聞網報導台南一家牛肉湯店提供滷蛋吃到飽，但粉專一句「對照如今蛋荒」，引發部分網友不滿，遭出征洗版，最後不得不修改內容。不過，這件事在網路上看法兩極，也引發PTT網友討論。

原PO以「公視小編說有蛋荒 被出征到改文了」為題在PTT八卦版發文指出，繼華視新聞小編後，公視新聞小編也「皮在癢」，在引言中提到「蛋荒」兩個字，結果短短半小時就被出征到改文，把關鍵字拿掉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼公視小編一句「蛋荒」遭出征洗版　半小時炎上緊急改文。（圖／翻攝自臉書）

▲公視小編一句「對照如今蛋荒」，引發部分讀者不滿。（圖／翻攝自臉書）

貼文可見，許多讀者在新聞下方怒轟，「公視新聞撰文越來越誇張」、「是有多荒？小編的良心比較荒」、「公視變『紅/共』視」、「請問要怎麼滷蛋肉燥飯吃到飽但又蛋荒啊？」對此，臉書粉專「孟買春秋」也截圖批評，「蛋荒是荒誕離譜的形容，望周知。」

儘管有少數人力挺「打個蛋荒被出征到改文。陳吉仲都公開表示缺蛋了...」、「北部缺蛋現象是事實」、「陳吉仲都自打臉說一天少50萬顆蛋了」。不過，公視粉專貼文不久後仍拿掉「蛋荒」一詞。

▼許多人出征洗版，痛罵公視「誰准你們使用蛋荒這種詞的？」（圖／翻攝自臉書）

▲▼公視小編一句「蛋荒」遭出征洗版　半小時炎上緊急改文。（圖／翻攝自臉書）

▲▼公視小編一句「蛋荒」遭出征洗版　半小時炎上緊急改文。（圖／翻攝自臉書）

▲▼公視小編一句「蛋荒」遭出征洗版　半小時炎上緊急改文。（圖／翻攝自臉書）

▲▼公視小編一句「蛋荒」遭出征洗版　半小時炎上緊急改文。（圖／翻攝自臉書）

行政院長陳建仁23日表示，國內雞蛋供應確實約有7％短差，但政府積極進行雞蛋專案進口，並協調加工業者調節、調度，增加雞蛋產量，相信3月就可解決雞蛋問題。

農委會主委陳吉仲也證實，近期雞蛋每天缺口約50萬到80萬顆，以北部大型通路較受影響，已辦理短期專案進口，至3月底將進口500萬顆，供應每天40萬到50萬顆的加工業所需，也將投入33.76億元，執行為期3年的家禽產業現代化計畫。

▼PTT網友看法截然不同。（圖／翻攝自PTT）

▲▼公視小編一句「蛋荒」遭出征洗版　半小時炎上緊急改文。（圖／翻攝自PTT）

▲▼公視小編一句「蛋荒」遭出征洗版　半小時炎上緊急改文。（圖／翻攝自PTT）

▲▼公視小編一句「蛋荒」遭出征洗版　半小時炎上緊急改文。（圖／翻攝自PTT）

 
ET快訊
台灣大哥大併台灣之星「砍價85億」　深夜正式拍板
雪崩式降溫！急凍探9度「最冷時間曝」　一圖看228連假天氣
遭分屍名媛是「天王嫂閨蜜」！　IG最後貼文曝光
男友射了沒東西　性學專家揭「6種空包彈」：男生也會假高潮
公視小編一句「蛋荒」遭出征洗版　緊急改文
創辦人媳婦遭分屍！頭顱藏冰櫃「殘肢被煮」　譚仔集團回應

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

勞工職災重建　醫院與政府合作讓復工希望再現

公視小編一句「蛋荒」遭出征洗版　炎上半小時緊急改文

心血管指數超標恐是「牙周病」惹禍！　醫分析兩大發炎原因

9026脫班爆民怨！交部次長率隊督軍　加開5班次「無久候情況」　

快訊／侯友宜等3人獲不起訴　恩恩爸回應了：我的奮戰才要開始

男家族出遊昏倒無呼吸心跳　送醫驚見「食道塞滿食物」1小時才清完

傳統市場雞蛋要用搶的？彰化雞農曝關鍵原因：每天萬顆蛋先給他們

桃色風暴！1女曖昧26男遭「公告」怒提告　台鐵回應「啟動輔導」

北北基桃籲全額補助　王國材拍板1前提「通勤月票建置費中央全補」

免費沒了！長者、幼兒快篩領取2月28日截止　3／1起只剩實名制用買的

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單

告遊戲橘子「不要臉髒東西」　丁特求償2070萬：打倒他們

小S抱緊AKIRA嗆聲：林志玲怎麼樣～　聽到她懷孕小發福..超興奮XD

陳喬恩「若重來不會公開戀情」　淚崩吐心聲：極度沒有安全感

李佳穎駁離婚傳言「有心人士亂講話」　熱戀小9歲男友「同一天生日」：好奇妙

男喝ㄎㄧㄤ搖晃進超商買泡麵　掏大把零錢結帳請店員幫數XD

被韓星探相中！陳冠叡飛韓國追夢　親姊心疼曝：曾因內定遭淘汰

小豎琴海豹雪地中張望　無辜大眼可愛度破表！

跟暗戀男同學是鄰居！　萌妹狂求媽帶她去拜年

勞工職災重建　醫院與政府合作讓復工希望再現

公視小編一句「蛋荒」遭出征洗版　炎上半小時緊急改文

心血管指數超標恐是「牙周病」惹禍！　醫分析兩大發炎原因

9026脫班爆民怨！交部次長率隊督軍　加開5班次「無久候情況」　

快訊／侯友宜等3人獲不起訴　恩恩爸回應了：我的奮戰才要開始

男家族出遊昏倒無呼吸心跳　送醫驚見「食道塞滿食物」1小時才清完

傳統市場雞蛋要用搶的？彰化雞農曝關鍵原因：每天萬顆蛋先給他們

桃色風暴！1女曖昧26男遭「公告」怒提告　台鐵回應「啟動輔導」

北北基桃籲全額補助　王國材拍板1前提「通勤月票建置費中央全補」

免費沒了！長者、幼兒快篩領取2月28日截止　3／1起只剩實名制用買的

爆準！口渴喝哪一杯？「5杯飲料」秒測你的真實性格

全能字母哥讓人服！　坦圖：他是當今NBA第一人

Hyundai「入門房車」完整樣貌提前曝光！Verna換上家族外觀更帥氣

校花級女星自爆「初夜」給超帥前任：想留美好回憶！　試車結果傻眼

澄清湖球場7月整修　中職二軍每周4天兩地開打

台灣跆拳道品勢代表隊奪2金3銀1銅　羅嘉翎未參賽今返台

林楚茵槓上郭台銘　鴻海「永齡基金會」回應了：從未生產雞蛋

台灣大哥大併台灣之星「砍價85億」　深夜正式拍板

女力駕到！前Lamigo啦啦隊成員妍言接棒台鋼獵鷹主持

林志傑歸隊轟21分　關鍵三分助勇士8連勝平隊史紀錄

絲襪妹被撞「四肢後仰秒立起」　目睹民眾驚：可要LINE嗎？

生活熱門新聞

Joeman聯名飯糰打折沒人買！全場曝1缺點

快訊／入夜急降雨！「2縣市」發布大雨特報

他見路邊長出一串珍珠　千人認證吃過

更強冷氣團11°C冰台　變天雨10天

手刀搶票！長榮航空228連假丟震撼彈　多航線機票超狂「6千有找」

哪些科系「難讀又低薪？」網點名：薪資跟屎一樣

她更衣被看光！婆婆見乳頭顏色酸：太多人用

打火英雄棄公職投奔台積電　超誘人年薪曝光

「好運旺4生肖」未來50天有人疼！第2名人緣好到炸

好市多「1夯物」特價　網嘆跌落神壇：一直降價下去

麥當勞都無勁敵？網推爆「這1家」：等它擴店就知道

快抬頭！罕見天象雙星拱月今晚登場

台積電360萬挖角消防員！　基層嘆「夢幻職業」成年輕人屎缺

基隆大雨特報　新山水庫卻「乾到見底」

更多熱門

相關新聞

東森購物雞蛋供貨穩定　採購未限量

東森購物雞蛋供貨穩定　採購未限量

全台鬧蛋荒，許多商家祭出「限購令」，東森購物表示，2月迄今，雞蛋的總銷售量已較上月成長100%以上，東森購物因長期與小農合作，並保持密切聯繫，目前部分廠商仍有量能，可提供現貨與預購，沒有特別「限購」，價格方面與去年9、10月的蛋價接近持平，東森購物積極穩定貨源，同時為了回饋消費者支持，2/25(六)起至3/10(五)10:00止舉辦「蛋蛋不哀傷」東森幣回饋活動，凡消費者下單購買雞蛋商品，即可享免運，還加碼50%東森幣回饋，等於一顆蛋最便宜只要7.5元。

買雞蛋就用「夾」的！高雄娃娃機台主出奇招

買雞蛋就用「夾」的！高雄娃娃機台主出奇招

「打破百顆雞蛋」畫面超慘　店員：怎跟老闆交代

「打破百顆雞蛋」畫面超慘　店員：怎跟老闆交代

「無蛋可賣」雲林批發商拉下鐵門

「無蛋可賣」雲林批發商拉下鐵門

黑水虻養400勇壯雞！農場會員不怕缺蛋

黑水虻養400勇壯雞！農場會員不怕缺蛋

關鍵字：

公視蛋荒

讀者迴響

熱門新聞

香港28歲名媛被殺　屍體遭肢解

韓女團遇死亡車禍！她右臉全碎

吳宗憲錄大陸節目重摔！躺地「鐵條插出」畫面曝

狠愛演拆夥真相！牛排3年後終於解答：我也沒辦法

徐若瑄表妹夫逝享年35歲！　留下妻子與1歲兒

獨／哆奇員工全離職苦主虧大了

女星交往3月閃婚「節目熱吻放閃」　6年後離婚了

Joeman聯名飯糰打折沒人買！全場曝1缺點

婚禮當天　新娘目睹「新郎被哺乳畫面」崩潰

獨／張立昂胸悶就醫「肺塌陷」緊急插管手術

中天主播王又正被爆太傲嬌「團隊全走人」

快訊／入夜急降雨！「2縣市」發布大雨特報

小六童「全身冒紅斑」！轉診大醫院：已癌症晚期

他見路邊長出一串珍珠　千人認證吃過

洗腎男自拔管路！大出血亡　護理師沒注意到GG了

更多

最夯影音

更多
樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻
出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單

出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單

告遊戲橘子「不要臉髒東西」　丁特求償2070萬：打倒他們

告遊戲橘子「不要臉髒東西」　丁特求償2070萬：打倒他們

小S抱緊AKIRA嗆聲：林志玲怎麼樣～　聽到她懷孕小發福..超興奮XD

小S抱緊AKIRA嗆聲：林志玲怎麼樣～　聽到她懷孕小發福..超興奮XD

陳喬恩「若重來不會公開戀情」　淚崩吐心聲：極度沒有安全感

陳喬恩「若重來不會公開戀情」　淚崩吐心聲：極度沒有安全感

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面