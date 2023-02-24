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嘉義農場黑水虻養400勇壯雞！會員每月有蛋拿　台北人超愛

▲邑米社大生態教學農埸採會員制的方式供蛋，不受此波蛋荒影響。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲邑米社大生態教學農埸採會員制的方式供蛋，不受此波蛋荒影響，圖為生態農場社區大學督導吳孟昆。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、翁子皓／嘉義報導

嘉義縣中埔鄉邑米社區大學生態教學農場，以黑水虻為飼料養殖約400隻雞，培養出高品質的雞蛋，6年來透過年費會員制的方式，每月分配2盒蛋給會員，並透過會員人數的控管，穩定雞蛋的供需，因此在全台鬧「蛋荒」之際，會員仍能穩定的享用高品質雞蛋，而雞蛋也深獲台北人喜愛，會員中占了3分之1之多。

▲▼邑米社大生態教學農埸採會員制的方式供蛋，不受此波蛋荒影響。（圖／記者翁伊森翻攝）

生態農場社區大學校長呂銀益表示，目前農場約有400隻雞，每天的雞蛋產量大約300~400左右，會員1年費用3000元，農場每個月會穩定給予會員2盒蛋，會員1年可以拿到24盒蛋，如果是選擇自取的會員，1年可以拿到26盒蛋。呂銀益又說，目前會員約有600人，農場也會管控會員人數，配合農場的產量，避免供需失衡，因此即使市面上鬧蛋荒，他們農場的會員仍能穩定獲得雞蛋。

▲▼邑米社大生態教學農埸採會員制的方式供蛋，不受此波蛋荒影響。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲生態農場社區大學校長呂銀益。（圖／記者翁伊森翻攝）

生態農場社區大學督導吳孟昆表示，他們養雞的飼料，除了動物蛋白、植物蛋白外，還有昆蟲蛋白，昆蟲蛋白即是以農場自養的黑水虻為飼料，而黑水虻能提供豐富的營養，再加上他們以放養的方式養雞，讓每隻雞都毛色鮮艷，格外的健康，且農場裡也聞不到雞糞味，產出的雞蛋營養豐富，蛋白Q彈，蛋黃不卡喉嚨，深受民眾的喜愛。

吳孟昆指出，目前市面上缺蛋，主要有幾個原因，一是因飼料成本增加，另外氣候異常導致雞的免疫力下降，讓禽流感流行，導致雞蛋的市場供需失衡。吳孟昆表示，他們的雞都是吃黑水虻長大的，因此特別的健壯，目前農場的供蛋狀況非常穩定，不受這波蛋荒影響。

▲▼邑米社大生態教學農埸採會員制的方式供蛋，不受此波蛋荒影響。（圖／記者翁伊森翻攝）

一名來農場領蛋的小姐表示，她覺得農場的雞蛋口感很好，跟市面不同，特別扎實滑順，營養也很高，現在因蛋荒，她周遭許多朋友都買不到蛋，但因為她採會員制的方式，每個月都能穩定吃到好吃的雞蛋。

▲▼邑米社大生態教學農埸採會員制的方式供蛋，不受此波蛋荒影響。（圖／記者翁伊森翻攝）

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