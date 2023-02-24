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「無蛋可賣」雲林批發商拉下鐵門　蛋農罵：政府凍漲是主因！

記者蔡佩旻／雲林報導

台灣雞蛋因禽流感加上氣候不穩定產量減少，批發價持續上漲，不少地區更傳出鬧「蛋荒」，有些民眾直呼買蛋撲空，也有人怨架上大多剩有機類雞蛋，但價錢偏貴讓人買不下手。雲林鄉下有農家因為騰出空地養雞，缺蛋風暴中意外成「雞蛋富翁」，但也有雞蛋專賣行因為無蛋可賣大門緊閉。面對這次缺蛋危機，就有蛋農透露「政府凍漲」正是價漲因素之一。

▲蛋荒風暴延燒，雲林售蛋情況平穩，尚無限購情況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲蛋荒風暴延燒，雲林售蛋情況平穩，尚無限購情況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

居住大埤鄉的黃姓農民，在自家三合院旁闢了一塊小空地養雞，黃阿伯表示，去年剛好朋友抓幾隻小雞給他養，其實不知道今年蛋價會漲到這麼高，黃阿伯瞇瞇眼笑著說：「一共養了約10隻，平均每天可以撿6-7顆，可以說是不愁沒蛋吃，還是有機雞蛋呢！今天就撿了7顆，有時比較多也會趁新鮮分送親戚或鄰居。」

▲蛋荒風暴延燒，雲林售蛋情況平穩，尚無限購情況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林農家去年收到朋友送的小雞，圍起空地飼養，在缺蛋風暴中意外成為雞蛋富翁。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者走訪傳統市場，發現雲林蛋大部分都可買得到，雖有多家專賣雞蛋的批發商行因無蛋可賣，或是量少售罄而大門緊閉；至於零售商店中，貨架上尚有雞蛋代售，不限制每人購買數量。

不過蛋商表示，現在上遊蛋農供貨沒辦法像以往天天送貨，也是賣完為止；走進生鮮超市訪查，一斤52元的籃子中空無一蛋，貨架盒裝蛋高價90元品牌蛋，則可能因為價格太高讓人買不下手，貨量充足。

▲蛋荒風暴延燒，雲林售蛋情況平穩，尚無限購情況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲傳統市場附近雞蛋專賣店外閒置大量空蛋籃，蛋行因為沒蛋可賣或是量少售罄就會直接關下鐵門休息。（圖／記者蔡佩旻攝）

蛋農蕭志仁受訪表示，蛋價突然上漲因素很多，除了氣候、飼料、進口種雞價格漲、禽流感之外，人為因素在政府凍漲限價下，蛋農無法順應成本漲價，以至於生蛋老母雞凋零後，就沒有再補進種雞導致降產，不少蛋農考量進口種雞價格高乾脆放空，造成現在缺口越來越大，蛋農指出，氣候變化大極端型忽冷忽熱情況增加，雞隻相當難照顧，應該讓蛋價回歸市場機制。

▲蛋荒風暴延燒，雲林售蛋情況平穩，尚無限購情況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲傳統市場附近的生鮮超市雞蛋區，右側零售籃中空無一蛋，貨架上高價有機品牌盒裝蛋仍充足。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 


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