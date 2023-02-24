雲林慶祝馬鈴薯節　預計3千人同行「2023馬鈴薯成名之路」

▲斗南鎮公所辦理馬鈴薯節活動，盛邀全國民眾3月4日前往體驗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

馬鈴薯採收期一年僅一次，現時值馬鈴薯採收期間，斗南鎮公所將於3月4日舉辦「2023馬鈴薯成名之路」馬鈴薯節暨農畜產品行銷推廣活動，只要用112年1-2月的發票，就可以到現場來兌換精美馬鈴薯採摘袋及馬鈴薯採摘體驗券，活動所募集的發票將全數捐贈斗南鎮社福團體。

雲林縣長張麗善指出，斗南鎮是國內馬鈴薯生產重鎮，所產馬鈴薯外型飽滿、口感鬆軟香甜，品質優良，歡迎全國民眾3月4日前往斗南全佑老人長期照顧中心停車場，鎮公所規劃多樣活動，除了馬鈴薯特色料理品嘗，更可以體驗採摘馬鈴薯，只要憑5張發票就能入場參加。

斗南鎮長沈暉勛表示，雲林種植馬鈴薯面積將近1200公頃，約占全台43%，其中斗南鎮種植面積近390公頃為大宗，其營養價值高，除了製作薯條之外更可以變化出多種料理，為行銷馬鈴薯及幫助縣內弱勢團體，此次特別以民眾捐贈發票作為活動入場方式，當天也結合社區繪畫比賽，活動內容豐富，預計參與人數能達3千人。

▲斗南鎮公所辦理馬鈴薯節活動，雲林縣長張麗善盛邀全國民眾3月4日前往體驗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府農業說明，馬鈴薯約在每年10月底到11月間栽種，經過90～110天的田間培育，至1月下旬到3月初採收，現在上市的國產馬鈴薯最為新鮮可口，斗南鎮氣候適宜，日照強、土壤土層深厚、質地疏鬆、富含礦物質、通氣及排水俱佳，口感有如地下的蘋果，是雲林良品的最佳代表。