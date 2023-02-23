虎科大推動綠色大學　「永續發展暨社會責任處」揭牌

▲國立虎尾科技大永續處今揭牌，將攜手各界一同實踐社會責任。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

國立虎尾科技大學今（23）日舉行「永續發展暨社會責任處」(簡稱永續處)揭牌儀式，由校長張信良主持，在雲林縣副縣長謝淑亞、豐泰文教基金會董事長林金陽與台灣糖業公司等地方先進的見證下，虎科大以實際行動推動綠色大學與永續發展。

虎尾科大「永續發展暨社會責任處」自2022年8月起，偕同機構下的「大學社會責任實踐中心(USR)」，從在地需求出發，整合校內各領域資源對外鏈結，建構產業創新與地方創生。永續策略並得到各界響應，企業部分由亞瑞仕國際驗證執行長陳勁宇蒞校捐贈「NetZeroPro服務平台」系統一套，提供校內執行碳盤查與淨零碳排人才培訓。

「在地關懷學習組」在教學面實踐跨領域永續發展學程，辦理在地關懷相關研習課程及校外志工服務教育；「永續發展組」盤點各單位永續發展指標項目，在行政端整合校園永續議題，推動綠色校園及淨零碳排，辦理環境教育研習課程。

永續處「SDGs共培基地」展示師生團隊自發性參與社會責任實踐成果，呼應SDGs指標從「產業創新、永續城市、優質教育與良好健康」面向，涵括智能白蟻監控、鼠害防治、數位共感體驗平台、桌球運動推廣、親子共學與樂齡學習等。戶外空間則邀請校友青創團隊「自然生活工坊」、「陽光照攝工作室」展出虎尾建國眷村活化成果與微電影，團隊「這一窯」以永續陶瓷工藝等設計，運用美感敘述在地文化故事。現場展現虎科大學生跨科系整合專業，以人文關懷鏈結在地，實踐大學社會責任之量能。

校長張信良表示，因體會到大學社會責任與永續發展的重要性，自上任始籌備一年多即成立「永續發展暨社會責任處」，將整合學校資源、老師、學生與社會團體，透過教育把永續發展概念深化到學生心中，並發揮學習無場域概念，讓學習不再侷限課堂，而是走到社會每個角落，近社會脈動，學校將與各界站在同一線上，為社會貢獻。

豐泰文教董事長林金陽強調，永續發展與社會責任是現今大學教育重要目標，但不只是大學肩負這樣的責任，每個人都有社會責任，皆應學習並維護環境與生活體驗，讓後代繼續傳承。