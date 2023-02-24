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社會 社會焦點 保障人權

專挑偏僻工業區下手！雲警破纜線竊盜集團　3男女落網2收押

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林莿桐鄉、斗六市自今年初陸續傳出數起台電電纜線遭竊案件，影響民生及工業用電公共安全，斗六警分局接獲台電公司報案後，新任分局長黃念生發揮刑事專長，立即指示偵查隊組成專案小組積極偵辦。掌握竊電纜線集團犯罪行為及行蹤，本月22日收網行動順利瓦解該集團，將3名犯嫌查緝到案，順利偵破。

▲斗六警分局破獲竊電纜線集團，跨轄嘉義逮回3人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六警分局破獲竊電纜線集團，跨轄嘉義逮回3人其中2名男姓主嫌遭聲押獲准。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

去年國際銅價一度飆破200元，引起不肖人士心生歹念犯罪，以倪男（37歲）、林男（34歲）為首的竊盜地下電纜線集團與共犯顏女（28歲）、黃男（涉案入監）專挑深夜2-4時煙稀少時段，於夜間無人的工業區或人煙稀少處，將重達300公斤的人孔蓋掀開，拉取台灣電力公司之地下電纜線，犯案過程不到10分鐘，其中5處共得手約700米電纜線，有1處因民眾發現報案而未得手。

▲斗六警分局破獲竊電纜線集團，跨轄嘉義逮回3人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲竊電纜線集團成員拉開人孔蓋後，趴地拉出電纜線。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六警分局說明，竊電纜線集團所使用涉案車輛均懸掛假車牌，以逃避警方查緝，但專案小組不屈不撓，調閱上百支路口監視器經比對各現場出入車輛，成功找出該車輛真實車籍，進而進一步鎖定犯嫌身分及藏匿處所，獲知其行動範圍廣佈雲嘉地區，每回偷竊電纜線長度約35至160公尺不等，總計不法所得逾20萬元，報請台灣雲林方檢察署黃進展檢察官揮偵辦。

▲斗六警分局破獲竊電纜線集團，跨轄嘉義逮回3人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲專案小組拂曉出擊於汽車旅館逮捕主嫌。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

專案小組聲請拘票及搜索票獲准，於2月22日凌晨5時許拂曉出擊，前往嘉義市西區某汽車旅館查獲該竊盜集團成員，共拘提倪男、林男等2名主嫌及共犯顏女等3人到案，並查獲安非他命、咖啡包等毒品及犯罪變賣現金19300元等證物。全案依竊盜及毒品危害防制條例罪嫌移送雲林地檢署偵，主嫌倪、林2人經承辦檢察官向法院聲押獲准。

▲斗六警分局破獲竊電纜線集團，跨轄嘉義逮回3人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲竊電纜線集團專挑偏僻工業區犯案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

台電雲林區處維護經理孫繼祖表示，每當電纜線被剪後，台電進行復電工程所需之材料和人工費用龐大，更造成大眾用電權益受損，如農田抽水馬達停擺，將無法抽取地下水灌溉使用，影響農作物收成，更有沿海之養殖業者被竊剪電纜線，因而水車停電無法運轉，導致養殖之魚類全部死亡，損失經常數百萬元。

▲斗六警分局破獲竊電纜線集團，跨轄嘉義逮回3人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲該竊電纜線電集團偷竊5處，得手700米電纜、變賣現金不法所得近30萬，遭逮時已僅剩萬餘元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

經理孫繼祖強調，2023年度迄今遭竊量逾約達2公里長度，電力帶給大家生活的便利，但也可能對人體造成傷害，一般民眾不瞭解操作帶電設備的SOP，在未作足防護措施的情形下，貿然接近電線，最嚴重恐造成感電死亡事件。

▲斗六警分局破獲竊電纜線集團，跨轄嘉義逮回3人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警方並於竊嫌身上查獲毒品及咖啡包，全案依竊盜及毒品危害防制條例罪嫌移送雲林地檢署法辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 


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