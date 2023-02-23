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麥寮鄉斥資8500萬建棒球場　吉日動土「這群黑腹帥」擔綱禮生

▲「雲林縣麥寮簡易棒球場」今日舉行動土典禮，邀請上級長官、村長、民意代表及各方賢達共襄盛舉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「雲林縣麥寮簡易棒球場」動土典禮，由麥寮高中棒球隊選手擔任禮生。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣麥寮鄉近年來體育表現亮眼，在雲林縣縣運、縣長盃及全國性比賽等比賽皆屢獲佳績。麥寮高中棒球隊更於2021年黑豹旗首度打入前四強，該校在培育體育選手不遺餘力。今（23）日舉行「雲林縣麥寮簡易棒球場」開工動土典禮，將斥資8500萬建設更好的訓練基地，並邀請麥寮高中棒球隊選手擔綱儀式禮生。

麥寮鄉民代表會主席韓青山指出，麥寮因地處沿海且鄰近濁水溪出海口，是典型的「風頭水尾」，秋冬因東北季風強勁不適合球隊及運動選手進行戶外訓練，為了讓球員有更好的訓練基地及設備，提請鄉公所協助籌畫建置。

▲「雲林縣麥寮簡易棒球場」今日舉行動土典禮，邀請上級長官、村長、民意代表及各方賢達共襄盛舉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「雲林縣麥寮簡易棒球場」今日舉行動土典禮，邀請上級長官、村長、民意代表及各方賢達共襄盛舉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

麥寮鄉鄉長蔡長昆說明，麥寮鄉公所於2020年地方創生計畫提出「雲林縣麥寮簡易棒球場地及設施改善工程計畫」，積極向中央爭取經費來改善麥寮的棒球訓練環境，於2021年獲得教育部體育署補助3000萬，同時不足部分公所以台塑汽電促協金編列5500萬經費因應，工程經費合計8500萬。盼未來能讓隊選手不受天氣影響訓練，並強化球隊訓練水平，培育更多優秀體育選手。

▲「雲林縣麥寮簡易棒球場」今日舉行動土典禮，邀請上級長官、村長、民意代表及各方賢達共襄盛舉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台塑麥寮管理部協理蔡建樑表示，盼透過室內棒球場可以讓學員在東北季風其可以做到更多訓練項目。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

「雲林縣麥寮簡易棒球場」由萬邦建築師事務所設計監造、永青營造工程股份有限公司施工興建，建築面積約2374.2平方公尺，為一層樓鋼構建築。公所謹於今日舉行動土典禮，邀請上級長官、村長、民意代表及各方賢達共襄盛舉，藉由辦理開工動土典禮及祭祀祈福儀式，誠心祈求棒球場工程能夠平安圓滿，如期施工順利。

▲「雲林縣麥寮簡易棒球場」今日舉行動土典禮，邀請上級長官、村長、民意代表及各方賢達共襄盛舉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲麥寮鄉民代表會主席韓青山長期致力支持、推廣棒球運動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

麥寮鄉公所政風室表示，施工期間民眾如發現工程施工品質有問題，得發揮民間力量監督，依工程告示牌檢舉專線檢舉，協助本所及早發現缺失，共同創造一個更加友善、優質的活動空間，為本鄉鄉民開創充滿關懷與人情味的幸福園地。

▲「雲林縣麥寮簡易棒球場」今日舉行動土典禮，邀請上級長官、村長、民意代表及各方賢達共襄盛舉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲麥寮鄉長蔡長昆指出，麥寮鄉公所於2020年地方創生計畫提出「雲林縣麥寮簡易棒球場地及設施改善工程計畫」，積極向中央爭取經費來改善麥寮的棒球訓練環境。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「雲林縣麥寮簡易棒球場」今日舉行動土典禮，邀請上級長官、村長、民意代表及各方賢達共襄盛舉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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