虎尾高中學測成績亮眼　59級分盧泓達曝「睡覺不關燈」原因

▲虎尾高中313導師周明鴻、校長陳惠珍、學生王翊丞、蕭品逸、吳孟勳、陳政年、盧泓達、尹少宏、秘書林敏玲、教務主任黃烱賢（由左至右）。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2023大學學測成績今天放榜，雲林國立虎尾高級中學成績亮眼，數理資優班有3位同學59級分，吳孟勳、陳政年及盧泓達；58級分自然組郭宇馨、張宸珦、蕭品逸及社會組王翊丞共4位；4科50級分以上共64位。虎尾高中校長陳惠珍指出，這群學生沈穩、內斂、自律，遠距教學時組成讀書會，彼此督促、共學拚出好成績。

虎尾高中指出，同學們分享高中的最佳學習方法就是上課認真聽講、與同學及老師互相切磋討論，就是最好的學習，校園中讀書風氣盛行，同學間會互相討論功課，共同解決問題。學習的路上，同儕攜手並進，再加上自我鼓勵「你難別人也難，只有靜心面對，才能迎刃而解。」

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59級分盧泓達說，他讀書在學校喜歡與同學、老師互相切磋，回家後會專注複習，作息沒有固定，被同學笑是「最亂作息」，累了就先睡覺，但在睡覺時不關燈，醒來時才不會賴床；陳政年按照自己的規劃讀書，有問題會先搞清楚，志向是電機系；吳孟勳不諱言說，國中學測前沒有很認真在課業上，直到會考前被老師刺激後才發奮圖強，進入虎高找到明確志向後才真正用功，很感謝班導、同學陪伴及鼓勵。

虎尾高中在學習環境上提供學生許多幫助，除了放學後能夠提供學生晚自習教室外，在週六提供學生到校自習。而校園社團，尤其學術方面除能提供學生卓越的國際視野，亦能讓學生學習如何與同儕相處。尹少宏同學說，透過參加模擬聯合國會議，關注國際議題，讓他養成全英語閱讀及口說習慣，考出英文15級分。

惠虎尾高中校長陳惠珍表示，班導師周明鴻即使遠距教學期間，也在線上陪同學生自修。這群學生當疫情嚴峻時即便是在家遠距教學，自主組成讀書會，彼此督促、共學，遇有沮喪、挫折時又相互訴苦、鼓勵，一起拚出好成績。