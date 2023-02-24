突破傳統消防演練框架　南消、安南醫院辦互動式災害應變兵推

▲台南市消防局第六大隊，為提升醫療護理機構之災害初期自主應變能力，24日下午與安南醫院內護理之家，推動聯合火災災害應變演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

醫療護理機構經常有大量之民眾前往就醫，且平時收容人數相當多，更是收容有許多行動不便的住院民眾，如果發生災害，對於行動不便的民眾必將造成相當大的危害，因此這類場所的安全問題，需要高度的重視。

消防局第六大隊為提升轄內醫療護理機構之災害初期自主應變能力，24日下午與安南醫院內護理之家，推動聯合火災災害應變演練，安南醫院林聖哲院長亦到場督軍，檢視演練成果。

演練前消防局第六大隊與安南醫院多次依據現行自衛消防編組方式及院內現有各類災害應變流程進行研討，期望藉由研討災害類別、場所人力、醫院相關的應變設施設備、收容人員行動能力、場所避難途徑等多面向討論，尋求研議出一套最適合該場所之災害應變模組，並由院方假定多組情境給予各消防編組人員討論如何執行，發現執行問題及商討解決方案，最後利用實兵演練來做實地驗證及結合消防隊到達現場後各項資訊的交接，確保災害來臨時，可以將損失及傷亡降到最低。

第六救災救護大隊大隊長邱淵明表示，場所的安全提升，除了完整的災害應變模組外，尚須要人員持續不斷精進訓練，以及場所的各項設施來配合，安南醫院平時均有定期聘請專家學者對於員工進行教育訓練，更經常辦理相關演練來強化院內人員的防災意識及技能。而院內對於防災的重視更是投入大量的資源來建立119火災自動通報系統、採購救災用無線電、緊急應變箱等相關防災設施及設備。未來本大隊也將持續與安南醫院持續保持良善的互動，共同在防災的路上一起精進。

消防局局長李明峯表示護理之家收容許多行動不便的重症病患，於火災發生時，除了快速撲滅火勢外，最重要的當屬疏散撤離這些病患，而這就需要依靠場所內各個自衛消防編組人員發揮功能，在初期迅速及安全地撤離這些病患，讓這些病患生命得到保障。因此一套適合且良善的應變機制及人員訓練就非常重要，可以讓生命得到保障，財產損失降到最低。