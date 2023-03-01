　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

南消救助人員訓練　提升人命救助技能強化救災戰力

▲台南市消防局為有效提升人命救助技能、強化救災戰力，辦理2023年第11期消防救助人員訓練，自2月24日至4月28日止，連續9週紮實訓練。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市消防局為有效提升人命救助技能、強化救災戰力，辦理2023年第11期消防救助人員訓練，自2月24日至4月28日止，連續9週紮實訓練。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市消防局為有效提升人命救助技能、強化救災戰力，辦理2023年第11期消防救助人員訓練，自2月24日至4月28日止，連續9週紮實訓練，這次訓練消防學員共計有56位，分別有來自台南市5位、嘉義市2位、嘉義縣1位、金門縣1位及2022年消特班47位，期許學員們在訓練中，能學到正確及安全的救助技能。

隨著環境氣候的變遷，消防工作已不再只是單純的火災搶救、緊急救護，消防人員慢慢已面臨更多不同救災任務，而唯有學習更多不同的專業搶救技能，才足以因應複雜多元的災害搶救挑戰，而本次的救助訓練是依據「直轄市、縣（市）消防機關消防救助人員培訓課程基準表」加以規劃，包含急流基礎救生、救助安全管理、體能理論教育、救助器具應用、救助戰技訓練、山域基礎訓練、案例介紹及綜合訓練及其他相關課程，為此台南市消防局特別選派6位於各方面深具技能專長的教官，來擔任駐班及授課師資，而各教官也是各外勤主力分隊之主力戰將，相信在有經驗豐富的教官群授課指導下，參訓學員必能收獲滿滿。

▲台南市消防局為有效提升人命救助技能、強化救災戰力，辦理2023年第11期消防救助人員訓練，自2月24日至4月28日止，連續9週紮實訓練。（圖／記者林悅翻攝）

市長黃偉哲表示，消防同仁在默默守護人民的生命財產同時，也積極培訓消防人員的專業技能，提升整體救助戰力，而在未來不管是面對不同型態的山難救援、水域搜救及車禍脫困等狀況，相信更能順利又安全的完成任務，並讓民眾生命財產更多一層保障。

消防局局長李明峯表示，救助人員基礎培訓是消防人員訓練時間最長久，也最具挑戰的考驗，參訓人員必需通過體、技能測驗合格後，才能正式成為一名優秀救助成員，而本局目前取得救助資格人數已達708人，約佔外勤人員73％，在救助量能的不斷充足下，未來也將持續不懈，推動各項救災技能訓練，以因應各類災害的發生，降低災害所帶來的損傷。

ET快訊
老闆突宣布「春酒吃八方雲集」！　1人預算超想哭
北一女畢旅今如期出發！　校方：有學生取消報名
啦啦隊「丁字褲一字馬」狂搖蜜桃臀　嗆認：球隊沒在管
LIVE／瑪莎惡少踹頭判9年！被害男大生現況曝　蔡天鳳孽緣禍
2妹妹「同樣甜美溫婉」！蔡天鳳相擁甜笑畫面曝光
輪胎丟砸清潔員！　老闆鞠躬道歉「一句話」再犯眾怒
Google首頁致敬陳俊志！　「美麗少年」生平曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

天乾物燥小心火燭　屏檢提醒：過失釀火警仍要負刑責

南消救助人員訓練　提升人命救助技能強化救災戰力

恐龍台南後壁現蹤　幫忙帶路探尋蘭花起源

基隆Podcast第4集！身障者現身說法　探討輪椅族公車搭乘經驗

桃園228事件76周年紀念追思　張善政：期族群和諧

桃園國中第36屆美術班畢業成果畫展　3／2-12文化局展出

桃園市圖龍潭分館《未來狂想曲》　AI數據打造視聽覺音樂饗宴

200年老廟「插田中」！嘉義驚見半截清朝遺址　知情人士解答了

鰻苗捕撈期結束！3／1日起禁止捕撈　違者最重罰15萬元

新北天空小品休閒農場　試營運推民宿、手作DIY優惠

薔薔披火辣戰袍闖「泰國男模店」！　笑喊「比日本帥」伸手量尺寸：不大XD

蔥油餅闆娘耍老千！　付錢瞬間「300變200」

肇事原因曝！台南賓士C300撞爛翻肚躺大排　駕駛乘客雙亡

玩遊戲丟球打中機關！　員工掉水桶全濕眼神死

周興哲《淘汰》《摯友》《她來聽我的演唱會》　唱《刻在》尖叫聲爆棚：怎麼比我的歌還...

日本喫茶老店必點布丁 店長阿公負傷上陣營業

網紅韓安冉23歲要結第4次婚了！　男友「還沒到法定年齡」：先辦婚禮

大熊「硬擠小水桶」泡澡！　一屁股坐下肉肉秒炸出XD

車太鉉曝「金鍾國小孩讀UCLA」　狂造謠「是兒子」..他放棄掙扎XD

開車遇破百隻鴨圍繞圈2分鐘　不敢動...無奈停車打雙黃燈

天乾物燥小心火燭　屏檢提醒：過失釀火警仍要負刑責

南消救助人員訓練　提升人命救助技能強化救災戰力

恐龍台南後壁現蹤　幫忙帶路探尋蘭花起源

基隆Podcast第4集！身障者現身說法　探討輪椅族公車搭乘經驗

桃園228事件76周年紀念追思　張善政：期族群和諧

桃園國中第36屆美術班畢業成果畫展　3／2-12文化局展出

桃園市圖龍潭分館《未來狂想曲》　AI數據打造視聽覺音樂饗宴

200年老廟「插田中」！嘉義驚見半截清朝遺址　知情人士解答了

鰻苗捕撈期結束！3／1日起禁止捕撈　違者最重罰15萬元

新北天空小品休閒農場　試營運推民宿、手作DIY優惠

MIT學者曝美國半導體發展致命傷　預言中國大陸可能成為老大

房仲開撕前東家涉黑心炒作　「王力宏」成負面比喻

43歲知名導演援交夜店妹！「扮狗當性奴」逼拍5裸照　無恥動作害她崩潰

呂秋遠／防「蔡天鳳前夫第二」　信託比遺囑更好！

鳥屍靜止「懸浮空中」！詭異影像曝...29萬人發毛：一定有線

人氣歌姬黑崎真音驟逝享年35歲　1個月前才發文⋯粉絲淚崩哀悼

死貓放冰箱照片曝！飼主獲不起訴…動保團體拚上訴：荒謬

嫌夫家鄉下人！退婚後她急挽回　網見「老公職業」懂了：難怪纏著

石造拱門爬滿蔓玫！逾800種「臺北玫瑰展」免費看　還有愛心噴水池

央行「有條件」放寬購地貸款！　總裁：房市軟著陸方向正確

地方熱門新聞

嘉義200年老廟插田中！知情人士解答了

2023台南車展、TAINAN搖滾春天演唱會圓滿成功

鰻苗捕撈期結束　違者最重罰15萬元

桃園228事件紀念追思　張善政：期族群和諧

桃園國中第36屆美術班　畢業成果畫展

台中萬人抗議拆光基地台　居民苦了

《未來狂想曲》AI數據打造　音樂饗宴

228連假景點人氣旺　竹山警宣導反詐騙

嘉義知名啤酒鴨開發銀髮友善豬腳湯　

淡水天空小品休閒農場　試營運推民宿、手作DIY

內政部修法　放寬社團視訊召開法定會議

恐龍台南後壁現蹤

2024立委選戰　牛煦庭點名林飛帆參戰同選區

台南安平啞吧麵老闆退休女兒接手黃偉哲祝福

更多熱門

相關新聞

土耳其5.6地震死傷破百　建築又崩塌

土耳其5.6地震死傷破百　建築又崩塌

土耳其百年毀滅性強震3周後，該國東南部27日發生規模5.6地震，造成1人死亡、110人受傷，地震衝擊力道使原本已受損的部分建築物坍塌，至少29棟房屋倒下。

領犬員用心栽培！二哈爆紅成招牌

領犬員用心栽培！二哈爆紅成招牌

民眾感謝南消崇善分隊協助卡戒解套

民眾感謝南消崇善分隊協助卡戒解套

南消、安南醫院辦互動式災害應變兵推

南消、安南醫院辦互動式災害應變兵推

南消搜救犬隊成功通過國際認證

南消搜救犬隊成功通過國際認證

關鍵字：

南消救助訓練救災戰力

讀者迴響

熱門新聞

蔥油餅闆娘「300搓成200」　鍵盤柯南揪出破綻

38歲柯佳嬿堅持不孕「幹嘛擔心別人卵子」

蔥油餅闆娘搓掉百鈔惹議　周遭店家揭她私下為人

蔡天鳳隱藏貼文突被公開！　粉驚：帳號有他人在用

女客帶冰霸杯裝好市多飲料！他公審慘翻車

直擊！　最美發言人祕戀吳敦義次子

實習醫插管「插進食道」！她舌腫吐血慘死

他海邊撿貝類　挖出1kg蚌蠣精

顏佑庭突心臟痛「緊急開刀」！

直擊坤達、柯佳嬿約會「私下真實互動」全被拍

今晚變天！2波冷空氣接力　10℃↓時間曝

蔥多餅女兒道歉「媽媽很難過」：是誤會

蔥油餅闆娘搓掉百元鈔　2年前受害者現身

新娘婚禮心臟病發亡！親妹「代打上陣」出嫁

「25年新光三越分店」正式落幕　在地人擠爆送別

更多

最夯影音

更多
薔薔披火辣戰袍闖「泰國男模店」！　笑喊「比日本帥」伸手量尺寸：不大XD

薔薔披火辣戰袍闖「泰國男模店」！　笑喊「比日本帥」伸手量尺寸：不大XD
蔥油餅闆娘耍老千！　付錢瞬間「300變200」

蔥油餅闆娘耍老千！　付錢瞬間「300變200」

肇事原因曝！台南賓士C300撞爛翻肚躺大排　駕駛乘客雙亡

肇事原因曝！台南賓士C300撞爛翻肚躺大排　駕駛乘客雙亡

玩遊戲丟球打中機關！　員工掉水桶全濕眼神死

玩遊戲丟球打中機關！　員工掉水桶全濕眼神死

周興哲《淘汰》《摯友》《她來聽我的演唱會》　唱《刻在》尖叫聲爆棚：怎麼比我的歌還...

周興哲《淘汰》《摯友》《她來聽我的演唱會》　唱《刻在》尖叫聲爆棚：怎麼比我的歌還...

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面