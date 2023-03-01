南消救助人員訓練　提升人命救助技能強化救災戰力

▲台南市消防局為有效提升人命救助技能、強化救災戰力，辦理2023年第11期消防救助人員訓練，自2月24日至4月28日止，連續9週紮實訓練。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市消防局為有效提升人命救助技能、強化救災戰力，辦理2023年第11期消防救助人員訓練，自2月24日至4月28日止，連續9週紮實訓練，這次訓練消防學員共計有56位，分別有來自台南市5位、嘉義市2位、嘉義縣1位、金門縣1位及2022年消特班47位，期許學員們在訓練中，能學到正確及安全的救助技能。



隨著環境氣候的變遷，消防工作已不再只是單純的火災搶救、緊急救護，消防人員慢慢已面臨更多不同救災任務，而唯有學習更多不同的專業搶救技能，才足以因應複雜多元的災害搶救挑戰，而本次的救助訓練是依據「直轄市、縣（市）消防機關消防救助人員培訓課程基準表」加以規劃，包含急流基礎救生、救助安全管理、體能理論教育、救助器具應用、救助戰技訓練、山域基礎訓練、案例介紹及綜合訓練及其他相關課程，為此台南市消防局特別選派6位於各方面深具技能專長的教官，來擔任駐班及授課師資，而各教官也是各外勤主力分隊之主力戰將，相信在有經驗豐富的教官群授課指導下，參訓學員必能收獲滿滿。

市長黃偉哲表示，消防同仁在默默守護人民的生命財產同時，也積極培訓消防人員的專業技能，提升整體救助戰力，而在未來不管是面對不同型態的山難救援、水域搜救及車禍脫困等狀況，相信更能順利又安全的完成任務，並讓民眾生命財產更多一層保障。

消防局局長李明峯表示，救助人員基礎培訓是消防人員訓練時間最長久，也最具挑戰的考驗，參訓人員必需通過體、技能測驗合格後，才能正式成為一名優秀救助成員，而本局目前取得救助資格人數已達708人，約佔外勤人員73％，在救助量能的不斷充足下，未來也將持續不懈，推動各項救災技能訓練，以因應各類災害的發生，降低災害所帶來的損傷。