台中公墓火警狂燒3公頃！19小時才滅完　消防員忙翻沒空吃晚餐

記者許權毅／台中報導

台中市昨（26）日遭火神肆虐，先是清水橫山公墓大面積火警，又傳龍井火燒山、逢甲夜市店面火警以及站前商圈機車行延燒12戶，讓台中消防疲於奔命。其中清水公墓火警延燒面積約3公頃，打火弟兄從白天一直忙到天黑，清水分隊更是到今日上午7時才結束返隊，有消防員昨晚21時還沒空吃飯，當地里長也加碼買炒飯給弟兄享用。

▲台中清水橫山公墓昨日發生嚴重火警，燃燒面積高達3公頃。（圖／記者許權毅翻攝）



台中清水橫山公墓自昨日12時許傳出火警，消防隊派遣第四大隊、清泉、沙鹿、大雅、梧棲以及清水分隊，總計40名消防員、15輛消防車前往救災，火勢在14時16分控制，但直到18時33分才完全撲滅，火勢燃燒時間長達6小時，面積約3公頃。

台中消防清水分隊表示，雖在18時許撲滅，但依舊有殘火需要撲滅，現場消防員不斷輪替打火，直到今（27）日上午7時許才回到分隊，整起火災花了約19小時才正式結束。

▲▼火神從早一路燒到晚，也讓消防員疲於奔命。（圖／記者許權毅翻攝）



此外，傳出有消防員昨晚到21時還沒吃晚餐，當地里長「加碼」趕緊去買水、炒飯等給打火弟兄享用。分隊表示，現場都有準備便當跟點心，也很感謝里長再送物資前來。

▲民眾將火燒山畫面發上網路，可見大火不斷往草地延燒。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）



清水分隊在臉書上發文表示，「天這麼黑，風這麼大，為什麼火還沒『花』？公墓火警疲於奔命不好受，但消防員真正怕的是，當把所有救災能量都投注在山上時，萬一市區的工廠、住宅有狀況發生，可是會延誤救災時機的，莫讓清明節成為消防員崩潰日。」消防呼籲，民眾掃墓不要燒雜草，更要把餘燼熄滅。