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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

日本兵推「美日台慘勝」　郭正亮：警告美國「傷亡嚴重、不能介入」

立法院第九屆第2會期司法及法治委員會會議,郭正亮（圖／記者李鍾泉攝）

▲郭正亮。（資料照／記者李鍾泉攝）

記者詹宜庭／台北報導

針對日本智庫「笹川和平財團」進行「台海危機兵棋推演」結果指出，若2026年共軍攻打台灣，戰爭將在兩周後結束，其中，我國國軍死傷及被俘虜共計1萬3000人；美軍死傷1萬700人，由美日台慘勝。對此，前民進黨立委郭正亮24日表示，這項兵推就是要告訴美國，這場戰爭不能介入，會有嚴重傷亡。

根據「台海危機兵棋推演」資料顯示，我國國軍將損失18艘軍艦、200架軍機，死傷及被俘虜共計1萬3000人；美軍則損失19艘軍艦、400架軍機，死傷1萬700人；日本自衛隊損失15艘軍艦、144架軍機，死傷2500人。共軍部分則損失兩艘航母在內的156艘軍艦、252架軍機，官兵傷亡逾4萬人。戰爭由美日台慘勝。

對此，郭正亮24日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，看到CSIS的兵推與日本智庫兵推，他認為全部都是美國在打，因為CSIS的兵推台灣也只死了一萬多人，「這是什麼戰爭啊？美國死的人跟我們都差不多，豈不是美國人在打？」

郭正亮說明，日本在二戰中偷襲美國珍珠港，加上九一一恐怖攻擊，全部加起來約4500人死亡，「美國有可能為台灣死1萬人嗎？你是誰啊？」珍珠港和紐約世貿大樓都在美國本土，而這種兵推就是要告訴美國「不能碰」。

郭正亮分析，事實上從越戰之後，美國基本上出兵就以500人死亡為臨界點，只要死超過500人就變成大事。所以這種兵推就是要告訴美國，這場戰爭不能介入，會有嚴重傷亡。另外，郭正亮也強調，「台灣就是烏克蘭」，美國頂多用代理人戰爭，用火力協助或其他軍援的方式，但是他們絕對不會出兵。

郭正亮更斷言，只要結果是慘勝的兵推，其用意就是希望台灣要加油，要趕快提升戰力，不然連美國介入都要死這麼多人。他說，目前美國已經開始倒數，認為台灣提升戰力太慢了，所以才會要求台灣義務役延長一年，現在更派200教官來了，看到2027年能夠訓練多少算多少。

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