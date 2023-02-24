徐巧芯霸氣捐現金20萬！　「團結作戰由我開始」

▲徐巧芯宣布捐出20萬給台北市黨部。（圖／翻攝自YouTube／徐巧芯）

實習記者李密／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯近日向同黨資深議員秦慧珠喊話「希望有個公平的初選」，卻遭對方質疑是否關心過黨工無薪水可發、區黨部關門的狀況。對此，徐巧芯24日中午在臉書貼出一張國民黨委託代收政治獻金收據，宣布已捐出20萬元給台北市黨部，並喊話「團結作戰由自己開始，能做多少做多少，開啟善的循環與正能量，讓2024國民黨變得更好、更強。」

▲徐巧芯捐出20萬政治獻金給國民黨台北市黨部。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

徐巧芯去年連任議員後，隨即大動作表態要參與北市第三選區立委選舉，由於徐若投入黨內初選，將強碰現任資深立委費鴻泰，因此掀起國民黨世代交替風潮。日前傳出國民黨立委提名有所謂的「大局條款」，外界解讀是要卡徐巧芯，讓徐備感心酸。雖然黨中央已駁斥，但徐在上節目被問到此議題時，仍忍不住掉淚，同黨議員秦慧珠酸她是一哭二鬧三上吊，徐巧芯則向秦慧珠喊話，「我們不是仇人，只是希望有個公平的初選」。秦慧珠則質疑，當大家吵著要去選立委，要求「公平的初選機制」時，國民黨的戰將們，可有人關心台北市黨部主委黃呂錦茹請辭、區黨部關門、黨工無薪水可發，已陸續失業的情況？

對此，徐巧芯24日中午於臉書宣布，已捐出20萬元給台北市黨部，並備註希望運用在松山信義區黨部。「團結作戰由自己開始，能做多少做多少，開啟善的循環與正能量，讓2024國民黨變得更好、更強！」