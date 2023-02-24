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美加碼「20億美元軍援」還是沒給F-16　白宮國安顧問證實

▲▼美軍「海馬斯」多管火箭系統（HIMARS）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國援助的海馬斯多管火箭系統（HIMARS）大幅提高烏軍戰鬥力。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）宣布，美國將向基輔額外提供20億美元安全援助。但他表示，F-16戰鬥機不是烏克蘭目前需要的「關鍵能力」，「F-16不是短期戰鬥的問題，而是烏克蘭長期防衛的問題，這正是總統拜登和總統澤倫斯基談過的。」

蘇利文在烏俄戰爭一周年特別直播節目上宣布此事，他也提到，拜登訪問基輔時，和澤倫斯基「深入對話」，討論要提供哪些必要武器及工具，「在宣布美國（提供）坦克及裝甲車的重大消息後，又宣布了更多火炮、彈藥及海馬斯多管火箭發射系統（Himars）…我們將繼續研究什麼是必要的，確保我們向烏克蘭提供在戰場上成功所需要的東西。」

▲▼拜登20日突襲訪問烏克蘭。（圖／路透）

▲拜登20日突襲式訪問烏克蘭，和澤倫斯基會面。（圖／路透）

CNN及衛報寫道，基輔持續加大力道，遊說西方援助更多武器，例如F-16戰鬥機，如今也在美國國會獲得越來越多有影響力的2黨議員支持。不過，拜登與澤倫斯基最明顯的歧異，正是美國願意提供的武器類型。拜登目前拒絕提供F-16的要求，因為這觸及其戰爭策略的核心困境，也就是在避免西方與俄羅斯直接衝突的同時，究竟要幫助基輔到什麼程度？

此外，蘇利文也形容，拜登閃電訪問烏克蘭是「前所未有的」。拜登搭乘一輛沒有標誌的休旅車，跟著小型車隊前往火車站，接著乘坐10小時火車前往基輔，「美國沒有控制領空，也沒有控制地面。我們進入一個正在交戰的國家，前往一個正在交戰的首都，一個遭俄羅斯人反覆例行轟炸，沒有任何通常會隨侍總統的正常維安能力的國家。所以，我們正走向未知」。

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