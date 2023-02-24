俄烏開戰一年彈藥庫存枯竭！韓媒：美國打算向南韓採購數萬發砲彈

▲英國訓練烏克蘭軍隊，烏軍成員在挑戰者2戰車上揮舞國旗。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

俄烏戰爭24日屆滿開戰一周年，不過至今為止卻絲毫沒有任何停戰的跡象。從去年2月起，美國已向烏克蘭提供超過100萬發的155mm砲彈，考量到消耗速度變快，有韓媒在報導中透露，其實美國已向南韓政府提出購買數萬發的購買需求；只不過，考量到美韓同盟關係，以及恐怕會招致俄國總統普丁的憤怒，南韓似乎面有難色。

根據韓媒《東亞日報》獨家報導，俄軍侵略烏克蘭至今已屆滿1年，由於烏軍砲彈損耗速度極快，加上美軍援助烏克蘭的砲彈庫存也面臨驚人的損耗速度，繼去年已向南韓購買10萬發砲彈，多名南韓政府消息人士今（23）日透露，美國政府最近再度向南韓政府提出購買155mm砲彈的需求，作為牽引砲、自走砲之用。

南韓政府消息人士表示，「自從去年2月俄軍侵略烏克蘭後，美軍已向烏克蘭提供100萬發以上的155mm砲彈。眼見沒有停戰的跡象，加上砲彈庫存正在快速減少，（美國）才向南韓提出追加採購砲彈的請求。」

報導指出，其實美軍向南韓政府採購砲彈後，並未直接向烏克蘭提供南韓的砲彈，而是先向烏克蘭提供美軍庫存的砲彈，接著才會以南韓製砲彈填補庫存，而這種方式其實是南韓政府為了避免自身陷入介入戰爭的爭議，才會向美方表示希望採取這種迂迴方式來達到援助烏克蘭的目的。

據悉，其實南韓尹錫悅政府一直以來採取的官方立場，便是不向烏克蘭提供殺傷性武器。

▲烏軍駕駛坦克出現在前線城鎮布格列達爾。（圖／路透）

報導分析，考量到美韓建交今年為70周年紀念，加上兩國政府正在斡旋南韓總統尹錫悅4月的訪美事宜，以及為南韓企業日後加入烏克蘭當地重建事業打開門路，因此南韓政府很有可能答應美國政府在俄烏戰爭上的砲彈採購需求。

不過，南韓政府也得考量俄國總統普丁的壞脾氣。因為普丁去年10月便針對南韓公開表示，若南韓向烏克蘭提供軍事武器援助，則俄韓兩國關係恐將迎來毀滅。另外，南韓政府也得考量到駐俄的南韓企業、僑民。