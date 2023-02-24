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美國迎來巨大冬季風暴！近百萬戶停電、2千航班停飛　消防員遭砸死

▲▼美國中西部、北部近日迎來冬季風暴。（圖／路透）

▲美國中西部、北部近日迎來冬季風暴。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國中西部、北部平原近日慘遭規模巨大的冬季風暴侵襲，各地迎來暴雪和暴風雨，就連氣候較溫暖的拉斯維加斯、洛杉磯也迎來降雪，積雪最深恐達46公分，全天甚至吹起攝氏零下40度的寒風，不僅導致一名消防員喪命，還造成了90多萬戶民眾停電、數千架航班停飛或延後飛行。

根據《路透社》、《ABC》報導，美國國家氣象局表示，美國北部從華盛頓州至新英格蘭（New England）的大片地區仍舊處於寒流警報，其積雪達到46公分、颳起風速每小時80公里的強風，且全天的最低氣溫恐達到攝氏零下40度，密西根州大急流城（Grand Rapids）一名志願消防員在接觸到一根被冰撞倒的電線後，慘遭電線砸死。

從航班跟蹤平台FlightAware的數據來看，美國中西部與北部地區受到冬季風暴等惡劣天候影響，超過2000個航班被迫取消、1萬5000個航班延誤。

密西根州有超過82萬戶的住戶在冰雪風暴中面臨停電，中西部北部、五大湖地區面臨暴風雪，高達1英尺的積雪覆蓋道路、阻礙交通，當地高速公路被迫關閉；明尼蘇達州最大城市明尼亞波利斯（Minneapolis）當地的學校也關閉，社群媒體上出現各種照片與影片，汽車受困道路、交接到與人民到被冰雪覆蓋。

報導指出，預計當地時間23日下午、晚上，冬季風暴將移動至東北部，為新英格蘭北部帶來3至6英寸的降雪；紐約州水牛城（Buffalo）預計23日晚間將有凍雨、雨夾雪，導致路面光滑；俄勒岡州波特蘭22日降雪量達10.8英寸，創下紀錄以來降雪量第2高；鹽湖城降雪量則為17英寸。

拉斯維加斯市甚至也迎來降雪，至於加州本周周末恐面臨暴雨、以及隨之而來的洪災。

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