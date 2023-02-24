　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「草食男」普遍化？　調查：6成年輕男性不婚、無女友、沒性生活

「草食男」普遍化？　調查：6成年輕男性不婚、無女友、沒性生活

▲ 有研究指出「年輕男性『六成不婚、無女友、沒性生活』」，尤其是20多歲的年輕男子更為明顯。（示意圖／PhotoAC）

圖文／鏡週刊

現在的年輕男性怎麼了？根據皮尤研究中心（Pew Research Center）22日公布的調查顯示，約六成美國年輕男性不婚、無女友、沒性生活、感到孤寂，人數幾乎是同齡層女性的兩倍；心理學教授魏伊（Niobe Way）說，這是「人際關係一大危機。」

《國會山莊報》（The Hill）報導指出，最嚴重的情況是社會孤立導致悲劇發生，年輕男性自殺率比年輕女性高四倍，大型槍擊事件也越來越多是由這群人造成，研究人員認為這跟他們強烈的孤獨感有關。

特別是20多歲的男性，是美國年輕一代結婚率下降、性生活不活躍、不善於社交的「危機先鋒」。紐約大學的「提升共通人性」計畫主持人魏伊：「這意味著人們正在脫離彼此的關係，而且情況越來越糟。」

這種社會變革始於艾森豪時代，現在60%的大學畢業生是女性；男性的收入雖然仍高於女性，但年輕男女之間的收入差距已經縮小到每周43元。

心理學家馬托斯（Greg Matos）表示，現在女性不需要有穩定的伴侶關係，也不需要結婚，寧願和朋友出去吃飯，也不願意和恐怖的男友在一起。

根據皮尤研究中心的數據，2022年約有30%的美國成年人沒有結婚或沒有長期交往的男女朋友，63%的年輕男性是單身，女性則只有34%。

因此，年輕男女的性生活比率已經降到30年來的最低點；在2019年，有30%的年輕男性說已經一整年沒有性生活，女性的比率則是20%。

只有一半的單身男性正在尋找對象，而且無論是態度積極還是「隨便交往」，這比率還在繼續下降。雷德蘭大學（University of Redlands）表示，「新冠疫情也是男性社交不熱衷的原因之一」。

單身男性遠比單身女性多，女性和誰交往？有些乾脆和同性交往：Z世代（1990年代中到2010年代初出生者）多達五分之一是非異性戀的酷兒族（queer），研究發現，雙性戀女性占了大部分；而異性戀的女性擇偶條件也越來越嚴格。阿克榮大學退休心理學教授萊文特（Ronald Levant）說，女性不想只為了定下來，和教育程度和收入不如自己的男人結婚。

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會：

  • 自殺諮詢專線：1925（24小時）
  • 生命線：1995
  • 張老師專線：1980


【點擊看完整全文】

更多鏡週刊報導
單身狗還是已婚男？　研究指出：女人可以聞得出來
58歲想娶嫩妻生子「郭台銘可以為何我不行」　婚友社勸退：有他一半實力再考慮
努力脫單！女工扮男裝混進男宿想找伴　男室友擔心被「揩油」

ET快訊
快訊／林口騎士擦撞公車倒地　遭後方砂石車輾斃
英特爾爭先拿補助　台積電4理由狠嗆
Joeman蛋包飯「用4顆蛋↑」　Toyz曬營養標示打臉
2千航班停飛！　美國迎巨大冬季風暴
快訊／放火燒歷史建築！　嫌犯抓到了
新生僅4人！全校只剩27學生　今年將廢校
暗示江宏傑「很多女生對你有意思」！　陶晶瑩驚吐：你身邊就有

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

她湖邊遛狗竟遭「3公尺巨鱷拖下水」咬死！　恐怖瞬間曝光

「草食男」普遍化？　調查：6成年輕男性不婚、無女友、沒性生活

13歲男慘成伊斯蘭國性奴　強迫吃威而鋼「和8女愛愛」讓她們懷孕

美國迎來巨大冬季風暴！近百萬戶停電、2千航班停飛　消防員遭砸死

驚悚瞬間！洗車廠員工「馬路上擦車」　遭時速近100km衝撞慘死

美眾院中國委員會28日舉行首場聽證會　聚焦中共威脅

俄控烏將入侵摩爾多瓦！恐發動「假旗行動」嫁禍　摩國政府反駁

美眾院中國委員會主席「秘密訪台」原因曝　親揭麥卡錫可能來台時間

開戰周年！俄軍集中火力猛攻烏東　烏軍：1天擊退90次攻擊

中國在聯大批評「西方援烏火上澆油」　德國外長當場反嗆

出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

小S抱緊AKIRA嗆聲：林志玲怎麼樣～　聽到她懷孕小發福..超興奮XD

告遊戲橘子「不要臉髒東西」　丁特求償2070萬：打倒他們

陳喬恩「若重來不會公開戀情」　淚崩吐心聲：極度沒有安全感

李佳穎駁離婚傳言「有心人士亂講話」　熱戀小9歲男友「同一天生日」：好奇妙

被韓星探相中！陳冠叡飛韓國追夢　親姊心疼曝：曾因內定遭淘汰

男喝ㄎㄧㄤ搖晃進超商買泡麵　掏大把零錢結帳請店員幫數XD

跟暗戀男同學是鄰居！　萌妹狂求媽帶她去拜年

政院通過3800億特別預算　十項目含發6000、通勤月票

她湖邊遛狗竟遭「3公尺巨鱷拖下水」咬死！　恐怖瞬間曝光

「草食男」普遍化？　調查：6成年輕男性不婚、無女友、沒性生活

13歲男慘成伊斯蘭國性奴　強迫吃威而鋼「和8女愛愛」讓她們懷孕

美國迎來巨大冬季風暴！近百萬戶停電、2千航班停飛　消防員遭砸死

驚悚瞬間！洗車廠員工「馬路上擦車」　遭時速近100km衝撞慘死

美眾院中國委員會28日舉行首場聽證會　聚焦中共威脅

俄控烏將入侵摩爾多瓦！恐發動「假旗行動」嫁禍　摩國政府反駁

美眾院中國委員會主席「秘密訪台」原因曝　親揭麥卡錫可能來台時間

開戰周年！俄軍集中火力猛攻烏東　烏軍：1天擊退90次攻擊

中國在聯大批評「西方援烏火上澆油」　德國外長當場反嗆

台積電下跌7元收511！　台股下跌111點收最低15503

長榮租下第七貨櫃中心5月正式營運　鞏固高雄港海運樞紐地位

光想就頭皮發麻！高虹安挑戰香菜紅豆餅：吃到人生百態

快訊／林口騎士擦撞停等公車後倒地…遭後方砂石車輾過慘死！

航空客運復甦！桃機1月旅客量飆升21倍　快閃舞歡慶開航44周年

羅志祥無預警曝喜訊　公開新身份：以後好難減肥

台積電挖角！新北4消防農曆年後轉職　「非第一次」曾有人去Google

飲料廠CEO嫖妓搞外遇！妻見「5種壯陽藥+爆量保險套」崩潰求離

家庭照顧者注意！即起「2項支持服務」全面免收費　2類人還增交通補助

明天放假就去！　超夢幻「葡萄手搖杯+雲朵馬卡龍」只送不賣

正宮埋伏逆襲「雙手爆推」　小三飛噴頭撞車...網：超療癒

國際熱門新聞

陰屍路上演　鎮靜劑讓人潰爛截肢

Netflix證實「調降月費」　最多便宜一半

烏俄「千年愛恨糾葛」一次看

去你×的俄國軍艦！一文看「蛇島傳奇之戰」

國際軍援近500億美元　烏克蘭這戰逆轉勝

古埃及城「一夜消失」奇案！　千年後竟出現海底

華爾街日報：美軍駐台數增逾3倍

13歲男慘成性奴　強迫吃威而鋼讓IS女懷孕

傳美增加在台駐軍　白宮：對台支持因應中國威脅

研究：喝可樂會讓「睪丸變大顆」

布林肯：台海衝突不是中國內政

台海兵推「美日台慘勝」共軍2因素敗仗

伊朗12人直升機墜毀　體育部長也在機上

中國提俄烏和平計畫　澤倫斯基：想跟北京會面

更多熱門

相關新聞

美國迎來巨大冬季風暴！近百萬戶停電

美國迎來巨大冬季風暴！近百萬戶停電

美國中西部、北部平原近日慘遭規模巨大的冬季風暴侵襲，各地迎來暴雪和暴風雨，就連氣候較溫暖的拉斯維加斯、洛杉磯也迎來降雪，積雪最深恐達46公分，全天甚至吹起攝氏零下40度的寒風，不僅導致一名消防員喪命，還造成了90多萬戶民眾停電、數千架航班停飛或延後飛行。

洗車場員工「馬路上擦車」被撞死

洗車場員工「馬路上擦車」被撞死

美眾院中國委員會首場聽證會28日登場

美眾院中國委員會首場聽證會28日登場

5歲童在家玩槍　「對自己腦袋發射」送醫身亡

5歲童在家玩槍　「對自己腦袋發射」送醫身亡

Netflix證實「調降月費」　最多便宜一半

Netflix證實「調降月費」　最多便宜一半

關鍵字：

鏡週刊北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

狠愛演拆夥真相！牛排3年後終於解答：我也沒辦法

韓女團遇死亡車禍！她右臉全碎

吳宗憲錄大陸節目重摔！躺地「鐵條插出」畫面曝

徐若瑄表妹夫逝享年35歲！　留下妻子與1歲兒

Joeman聯名飯糰「貼i珍食沒人買」剩4份！網曝1缺點

中天主播王又正被爆太傲嬌「團隊全走人」

快訊／入夜急降雨！「2縣市」發布大雨特報

友轉帳3元備註「在這走了」！他衝現場已屍僵

小六童「全身冒紅斑」！轉診大醫院：已癌症晚期

他見路邊長出一串珍珠　千人認證吃過

更強冷氣團11°C冰台　變天雨10天

手刀搶票！長榮航空228連假丟震撼彈　多航線機票超狂「6千有找」

「每天喝1飲品」痛風機率增1.7倍！不治療下場曝

她更衣被看光！婆婆見乳頭顏色酸：太多人用

打火英雄棄公職投奔台積電　超誘人年薪曝光

更多

最夯影音

更多
出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單

出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單
樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

小S抱緊AKIRA嗆聲：林志玲怎麼樣～　聽到她懷孕小發福..超興奮XD

小S抱緊AKIRA嗆聲：林志玲怎麼樣～　聽到她懷孕小發福..超興奮XD

告遊戲橘子「不要臉髒東西」　丁特求償2070萬：打倒他們

告遊戲橘子「不要臉髒東西」　丁特求償2070萬：打倒他們

陳喬恩「若重來不會公開戀情」　淚崩吐心聲：極度沒有安全感

陳喬恩「若重來不會公開戀情」　淚崩吐心聲：極度沒有安全感

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面