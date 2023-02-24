Netflix證實「調降月費」　最多便宜一半！全球逾30國受惠

▲ Netflix證實，將調整部分國家訂閱費用。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

影音串流巨頭Netflix（網飛）今年開始大舉打擊寄生帳號，引發眾多用戶譁然，不過目前正調降全球逾30個國家訂閱月費，包括多個亞洲國家在內，部分地區月費甚至可能減半。

美國科技媒體The Verge於23日援引《華爾街日報》指出，除美國、加拿大及歐洲多數地區，Netflix正調降全球30多國訂閱價格，據報僅有特定等級會員受惠，但降價幅度可能達到一半。Netflix發言人Kumiko Hidaka已經證實，該公司正「調整某些國家訂閱費用」，但未具體說明是哪些國家。

《華爾街日報》披露，預期降價的國家包括葉門、約旦、利比亞、伊朗、肯亞、克羅埃西亞、斯洛維尼亞、保加利亞、尼加拉瓜、厄瓜多、馬來西亞、印尼、泰國及菲律賓；先前Cord Cutters News報導指出，降價還適用波士尼亞與赫塞哥維納、塞爾維亞、阿爾巴尼亞、北馬其頓及斯洛伐克，不確定是否包含台灣。

此前，Netflix聯合執行長彼特斯（Greg Peters）1月曾在法說會上暗示價格變化，「我們尋求為世界各地更多會員提供服務，以不同價格提供適當價值。」