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烏俄開戰1年　美曝雙方各折10萬大軍！普丁只認「死了6000人」

▲▼烏俄。（圖／CFP）

▲美軍估計，烏俄雙方在開戰的這一年各有10萬士兵在戰爭中喪命，但兩國公佈的數據卻遠低於此，下同。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯自去年入侵烏克蘭至今正好一年，而雙方的傷亡人數也隨著戰事膠著逐漸增加。美國與烏克蘭估計，俄羅斯至少有10萬大軍已在這場戰役中喪命，但俄羅斯卻堅稱己方死亡的士兵只有區區6000人左右，數據差異相當大。

據《衛報》報導，在烏俄開戰的這一年裡，雙方無論是在軍力或軍備上都損失慘重。雖然烏俄雙方為了避免打擊士氣，都不願在戰時即時公佈最新傷亡數字，但美國軍方一項最新估計顯示，雙方可能各有約10萬人傷亡，總傷亡人數為20萬。

烏克蘭對俄軍傷亡的估計和美方相差不遠。烏克蘭軍方最新公佈的數據顯示，迄今為止，俄羅斯至少有13萬7780名軍人在戰爭中死亡，而且近一個月的死亡人數更是比前幾個月明顯增長，每天約有824名俄羅斯士兵死亡，創下開戰以來的新紀錄。

▲▼烏俄。（圖／CFP）

不過，俄羅斯自身公佈的傷亡數據卻遠低於此。自戰爭爆發以來，俄羅斯只2次公佈了俄軍的死傷人數，而國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）最近一次在2022年9月21日發布的聲明顯示，俄羅斯只有5937名士兵在戰場中陣亡。

外媒至今無法證實各方死傷數據的真實性，因為不同來源的數據差異很大，俄羅斯獨立出版物Mediazona與BBC合作監測死亡人數後，則聲稱俄方的實際死亡人數為1萬2538人。

烏克蘭也未提供該國的傷亡數字，但武裝部隊總司令扎魯茲尼（Valerii Zaluzhnyi）去年8月曾透露，該國已有9000人死亡。安全研究專家莉莉（Lily Hamourtziadou）解釋，各國通常不願意在戰時更新傷亡數據，因為這是戰爭宣傳的有力工具。

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