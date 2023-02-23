228連假訂房率出爐！西部住房最滿「飆7成」　國道高乘載時段曝

▲228連假將湧現大量旅遊旅次。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

228連假將至，適逢賞花季，預估將出現大量旅遊旅次，訂房率也出爐，228連假首日訂房率最高，西部達7成，宜花東6成，高公局因應國道將出現大量車潮，也將針對國1、國3和國5部分路段實施高乘載管制。

依據觀光局公布資料，連假期間以第1日訂房率較高，西部地區最高達7成，宜花東地區達6成，又連假適逢花季期間，各地區勢必湧現賞花車潮。高公局依據歷年和平紀念日連假交通特性及大數據分析，預測假期間重點壅塞路段及時段，高公局表示，228連假為非民俗性4天假期，以旅遊旅次為主，假期間尖峰時段車流較集中。

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為因應連假大量旅遊車潮，高公局規劃228連假實施匝道封閉、高乘載管制、匝道儀控等多項管制措施，其中高乘載管制路段及時段包括2月25日6至12時，國1內湖至頭份及國3木柵至香山，各交流道之南向入口匝道；2月27日至2月28日每日14至21時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道 。

根據中央氣象局天氣預報顯示，周五(2/24) 強烈大陸冷氣團南下，和平紀念日連假首兩日(2/25-26)受其影響天氣偏冷，連假末兩日(2/27-28)氣溫回升，假期間北部及東北部皆有局部短暫雨，其他地區則為多雲到晴。高公局提醒，行駛國道如遇天候不佳，應保持適當安全行車距離，以應變突發狀況。