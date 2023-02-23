228連假來屏東玩不塞車秘笈曝 走跳吃玩「3大景點」報你知

▲內埔警規劃轄區228連假交通疏導措施 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

為因應112年228和平紀念日連假，內埔警分局針對轄區「臺灣原住民族文化園區」、「六堆客家文化園區」、「萬巒鄉豬腳街」等景點及主要道路，研擬規劃交通疏導管制作為，提供民眾交通順暢不塞車。

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內埔警分局表示，在「臺灣原住民族文化園區」周邊道路，當園區停車場滿位時，將由員警在園區前牌樓實施總量管制，禁止車輛進入，遊客車輛請停放於中山路、忠孝路及成功路兩側、水門轉運站停車場及內埔農工前路段，園區會派遣遊園車在瑪家消防分隊旁接駁遊客入園（每20分鐘1班），或可在水門轉運站搭乘高雄客運603B線至園區。

「六堆客家文化園區」則視車流狀況由轄區員警機動執行交通疏導管制；另「萬巒鄉豬腳街」4天連假期間，警方除派員於重要路口交通疏導管制外，於每日9至19時萬巒豬腳街民和路將劃設為行人徒步區，實施道路封閉管制車輛進入，前往購買豬腳或用餐民眾可將車輛停放於店家專屬停車場或萬巒路兩側，俾利遊客享受豬腳美食；請勿在褒忠路及永和巷內違規停車，以避免造成壅塞。

分局長莊順智表示，該警分局提供你最新的交通管制資訊，建議民眾先蒐集路況資訊再出門，避開尖峰時段及路段，且多多運用替代道路；並提醒民眾不要疲勞駕駛，並遵守開車不喝酒、酒後不駕車的基本原則，快樂出遊、平安返家。