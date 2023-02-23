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屏東首創行動生活復能車　深入社區村里守護鄉親健康

▲▼ 屏東縣,周春米,行動生活復能車,鹽埔鄉,物理治療,衛生所,長照,高齡化。（圖／屏東縣政府提供）

▲照顧長輩健康，屏東縣政府主動出擊！屏東縣政府特別打造3輛行動生活復能車，由物理治療師搭配衛生所醫護人員巡迴鄉鎮服務。

圖、文／屏東縣政府提供

因應縣內人口高齡化，屏東縣政府除率先全國成立長照處外，並體貼有復能等照護需求的民眾，特別打造3輛行動生活復能車，由物理治療師搭配衛生所醫護人員巡迴鄉鎮服務。周春米縣長表示，行動生活復能車搭配多項設備，有如變形金鋼般擁有強大功能，一起來守護鄉親的健康！

這項行動生活復能車服務在全國也是首創，周春米說，屏東縣人口快速老化，加上南北狹長達100多公里，許多鄉鎮位屬偏遠，生活復能照護服務利用的質與量普遍不足，行動生活復能車能夠深入村里服務，可以協助延緩長輩失能、減少身體痠痛，甚至減輕民眾就醫負擔，縣府未來將以行動生活復能車模式，主動提供相關服務。

▲▼ 屏東縣,周春米,行動生活復能車,鹽埔鄉,物理治療,衛生所,長照,高齡化。（圖／屏東縣政府提供）

縣府2月21日在鹽埔鄉進海宮舉辦行動生活復能車暨啟動典禮，並感謝中洲建設股份有限公司及屏東縣不動產開發商業同業公會捐贈車輛，支持縣府推展行動生活復能政策。

行動生活復能車搭載有助於舒緩疼痛與促進血液循環相關儀器設備，包含光療、電療、熱療、循環機、筋膜槍等非侵入性治療設備，可以達到放鬆肌肉、促進血液循環、降低痠痛等目的，除儀器外，亦有拉力繩、彎曲棒、治療球等運動器具。

有車，也要有專業團隊，縣府進一步媒合了物理治療專業人員，並連結在地衛生所資源，落實在地化照護目標。

目前經衛生局評估各鄉鎮的照護資源、人口老化情形及生活復能需求，行動生活復能車服務初期階段會先在屏中地區的新園鄉、新埤鄉及萬巒鄉三個鄉鎮試辦，之後逐步擴大至其他資源不足鄉鎮。

▲▼ 屏東縣,周春米,行動生活復能車,鹽埔鄉,物理治療,衛生所,長照,高齡化。（圖／屏東縣政府提供）

行動生活復能車出勤時，將有2位物理治療師搭配衛生所醫護人員服務，預計每場次可服務20至30位民眾。民眾先經醫護人員評估確認後，再由物理治療師透過儀器或徒手幫助民眾放鬆，及訓練肌肉、指導正確的工作姿勢，並教導民眾及家屬在家可以做的運動與相關復能知識。另針對需進一步接受治療民眾，則依其狀況轉介相關資源，讓疾病能早期發現、早期治療。

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