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社會 社會焦點 保障人權

妻顧病夫30年求解脫！鐵鎚砸頭殺了他　法官嘆「長照悲歌」給緩刑

▲▼ 士林婦人拿鐵鎚砍死夫。（圖／記者黃彥傑攝）

▲79歲婦人不堪長照壓力，拿鐵鎚打死老伴。案經上訴到台灣高等法院，改判婦人緩刑。（圖，資料照／記者黃彥傑攝）

記者黃哲民、郭玗潔／台北報導

79歲陳姓婦人不堪長期照顧生病的丈夫，於2018年10月間準備午餐時，感嘆「沒未來」、想終結這場「長照悲歌」，趁丈夫睡著拿鐵鎚狠砸頭部13下致死，犯案後向保全坦承「我殺了丈夫」報警，士林法院考量陳婦不堪長期照護壓力，依殺人罪輕判陳婦2年8月徒刑。陳婦再上訴，台灣高等法院撤銷原判決，改判2年徒刑，緩刑5年。

檢方調查，陳婦丈夫患高血壓、糖尿病、心臟病等慢性病，生活無法自理，30多年來靠妻子照顧；陳婦於2018年10月17日中午，備餐時想到自己也70多歲了，人生看不到未來、毫無希望，便趁丈夫午睡之際，持鐵鎚狠砸他頭部，期間丈夫曾一度驚醒，但陳婦鐵了心要了結一切，持續搥打，直到床單沾滿鮮血、丈夫斷氣不動後才停手。

陳婦犯案後，向保全坦承「我殺了丈夫」並請求報警，到案時一路喃喃自語「我無法再照顧他了」，並稱「看不到未來」，才興起了「送老伴上路」的念頭，檢方依殺人罪起訴陳婦。

陳婦於審理中坦承，案發時她煮飯感嘆壓力很大，「丈夫不知道還要活幾十年，我撐不下去了，只有他死了，我才能解脫」；法院認為，雖陳婦下手時意識相當清楚，並未受壓力、憂鬱影響，但考量她為免連累子孫，獨自扛下長期照護的責任身心俱疲，犯後更經醫院診斷出重度憂鬱，於案發時自首、審理中頻頻表達悔意等狀況，輕判2年8月徒刑。

陳婦再上訴，法院安排台大醫院對陳婦進行鑑定，確認她行兇時有譫妄現象，符合減刑要件，且犯後家屬皆表達原諒，而陳婦案發後也因自我苛責，雙手顫抖、整個人毫無活力，爆瘦到只剩38公斤。連法官也不禁感嘆，此案為老老互相照顧的長照悲歌，撤銷原判決，改判2年徒刑，緩刑5年。

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